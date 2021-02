Ústavný súd zrušil časť opatrení proti koronavírusu, Babišova vláda ich nedostatočne zdôvodnila

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Český Ústavný súd zrušil časť protiepidemických opatrení, ktoré sa týkajú maloobchodu a služieb. Vláda ich totiž podľa súdu nedostatočne zdôvodnila. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Návrh na Ústavný súd podala skupina 63 senátorov ešte vlani v novembri. Tvrdili pritom, že zákaz neprimerane a iracionálne zasahoval do základného práva slobodne podnikať. Opatrenia, ktorých sa to týkalo, už síce nie sú platné, nález však môže mať dopad na schvaľovanie podobných opatrení v budúcnosti a tiež na ďalšie, ktoré platia v súčasnosti.Ústavný sudca Vojtěch Šimíček vysvetlil, že im išlo predovšetkým o budúce nariadenia, ktoré musia byť riadne zdôvodnené. „Primárne išlo o vydávanie krízových opatrení do budúcnosti," uviedol na tlačovej konferencii a dodal, že súd chápe závažnosť situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a maloobchody sa preto neotvoria.Podľa súdu musí byť každé krízové opatrenie založené na odborných podkladoch a musí zohľadňovať celkový kontext a dopady opatrenia aj do ďalších oblastí spoločenského života, a to v krátkodobom i dlhodobom hľadisku. Vláda pritom podľa súdu pri prijímaní opatrení nevysvetlila, prečo prikročila k zákazu niektorých prevádzok a prečo majú iné výnimku.