Djokovič začal prípravu na antukovú sezónu spoločne so Zimonjičom

Srbský tenista Novak Djokovič začal prípravu na antukovú sezónu spolu so svojím bývalým spoluhráčom z daviscupového tímu Nenadom Zimonjičom. Jeho úvodný tréning v dejisku blížiaceho sa turnaja ATP Masters 1000 v Monte Carle sledovali okrem deblového špecialistu aj Miljan Amanovič a taliansky kondičný kouč Marko Panichi. Ten v minulosti spolupracoval i so Slovenkou Danielou Hantuchovou. Informoval o tom srbský denník Blic.





Djokovič minulý týždeň ukončil spoluprácu s Goranom Ivaniševičom, ktorý nahradil na prelome rokov 2021 a 2022 slovenského trénera Mariána Vajdu. Chorvát prišiel do Djokovičovho tímu pred Wimbledonom 2019. Ako hlavný tréner priviedol "Noleho" k štyrom grandslamovým titulom. Zvyšných 20 získal s Vajdom, ktorý spolupracoval s hviezdnym tenistom s krátkou prestávkou 15 rokov - od júna 2006 do mája 2017 a po necelom roku potom opäť spoluprácu obnovili."Čo sa týka môjho trénera v ďalšej fáze, nemám jasnú predstavu, kto by to mohol byť a či vôbec niekto bude. Trénerov som mal po mojom boku vždy, odmalička. Snažím sa teraz vyhodnotiť, čo bude pre mňa momentálne správne," vyjadril sa koncom marca 36-ročný líder svetového rebríčka ATP.