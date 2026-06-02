02. júna 2026

Zomrel Rick Adelman, legendárny tréner vyhral 1042 zápasov v NBA


Zomrela basketbalová legenda z NBA. Američan Rick Adelman, jeden z najúspešnejších trénerov v histórii NBA, zomrel vo veku 79 rokov. Jeho úmrtie oznámila Národná asociácia ...



Američan Rick Adelman, jeden z najúspešnejších trénerov v histórii NBA, zomrel vo veku 79 rokov. Jeho úmrtie oznámila Národná asociácia basketbalových trénerov.

Bývalý hráč NBA vyhral ako tréner v profilige 1042 zápasov a dvakrát doviedol Portland do finále NBA. Iba štyria ďalší tréneri – Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan a George Karl – odkoučovali viac zápasov a majú lepšiu percentuálnu úspešnosť ako Adelman.

"Na Adelmana sa bude spomínať nielen ako na trénera a hráča, ale aj ako na mentora mnohých ľudí v basketbalovej komunite,“ uvádza sa vo vyhlásení Asociácie trénerov, ktorá ho v roku 2023 ocenila cenou Chucka Dalyho za celoživotné dielo. Adelman bol v roku 2021 uvedený aj do Siene slávy zámorského basketbalu.

Adelman, ktorého syn David je trénerom Denver Nuggets, pôsobil ako tréner v NBA 29 rokov, z toho 23 sezón ako hlavný tréner tímov Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets a Minnesota Timberwolves.

Tím Portland Trail Blazers, za ktorý Adelman hral a následne pôsobil ako asistent trénera (1983 - 1989) a potom ako hlavný tréner (1989 - 1994), ho opísal ako jednu z najvplyvnejších postáv v histórii klubu.

"Organizácia Sacramento Kings prejavila Adelmanovi úctu na platforme X slovami: „Budmee si ho pamätať ako veľkého človeka, ktorý inšpiroval ľudí okolo seba – pokorou, integritou, láskavosťou a neochvejnou vierou v silu tímovej práce.“


Zdroj: SITA.sk - Zomrel Rick Adelman, legendárny tréner vyhral 1042 zápasov v NBA © SITA Všetky práva vyhradené.

