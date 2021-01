Tréner Zinedine Zidane sa nakazil koronavírusom, Real Madrid bude niekoľko zápasov viesť Bettoni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky tréner v službách Realu Madrid Zinedine Zidane má mizerný týždeň. Po predčasnej rozlúčke v domácej pohárovej súťaži Copa del Rey už v šestnásťfinále s treťoligistom CD Alcoyano (1:2 pp) sa 48-ročný Francúz dozvedel, že sa nakazil koronavírusom.Znamená to, že Zidane ide do povinnej karantény a nebude viesť svoj tím z lavičky v sobotňajšom zápase La Ligy na trávniku Deportiva Alavés."Asistent David Bettoni zastúpi Zidana proti Alavésu a tiež v ďalších najbližších zápasoch. Zidanov návrat bude závisieť od jeho stavu v súlade so zdravotným protokolom La Ligy," uvádza denník Marca na svojom webe.Vzhľadom na minimálne 10-dňovú izoláciu Zidana pôjde o zápas proti Levante (30. 1.) a možno aj proti Huesce (6. 2.) a Getafe (9. 2.).Real Madrid je aktuálne na druhom mieste La Ligy so stratou 7 bodov na lídra Atlético Madrid . Zverenci Francúza z 18 zápasov vydolovali 37 bodov pri skóre 30:15.