Chára sa zapísal do histórie, impozantný vstup Sekerovho Dallasu

Slovenský hokejista Zdeno Chára zaznamenal prvý kanadský bod po prestupe do Washingtonu Capitals. V piatom zápase novej sezóny zámorskej NHL prispel v noci na sobotu k víťazstvu svojho tímu nad Buffalom Sabres 4:3 po nájazdoch asistenciou pri góle českého útočníka Jakuba Vránu. V nájazdoch rozhodol John Carlson. Capitals sú s ôsmimi bodmi na čele tabuľky Východnej divízie.





výsledky:

Washington zvládol prvý z minimálne štyroch zápasov bez kapitána Alexandra Ovečkina a ďalších troch ruských hráčov, útočníka Jevgenija Kuznecova, obrancu Dmitrija Orlova a brankára Iľju Samsonova, ktorí sú za porušenie koronavírusového protokolu na covidovej listine. V tretej tretine sa navyše zranil útočník Tom Wilson a nedohral. "Je to nepriazeň osudu, ale práve v týchto chvíľach častokrát prichádzajú najsladšie víťazstvá. Chlapi nám chýbajú, ale z našej zostavy som mal dobrý pocit. Víťazstvo sme tvrdo vybojovali," povedal pre nhl.com tréner Washingtonu Peter Laviolette.Chára bol v prvom domácom zápase Caps v sezóne na ľade 19 minút a 8 sekúnd, okrem asistencie si pripísal jednu mínusku, jednu strelu a dva hity. Vysoký obranca zaznamenal kanadský bod v základnej časti vo veku 43 a viac rokov ako piaty obranca v histórii NHL. Pred ním to dosiahli Chris Chelios, Doug Harvey, Tim Horton a Allan Stanley. Pánik hral 13:19 minúty, tiež mal mínusový bod a raz vystrelil.Sabres otvorili skóre v druhej polovici prvej tretiny, keď Victor Olofsson obral za bránkou o puk Cháru, naservíroval ho Ericovi Staalovi a ten dal svoj prvý gól v drese Buffala. Capitals potom skóre otočili, no na 2:2 vyrovnal premiérovým zásahom v NHL nováčik Dylan Cozens. Washington v 54. minúte vyhrával 3:2, keď Chárovu strelu od modrej dorazil Vrána, ale hostia odpovedali už o 42 sekúnd zásluhou Rileyho Sheahana a duel išiel do predĺženia a nájazdov, kde v štvrtej sérii rozhodol jediný úspešný exekútor Carlson. Ten v riadnom čase zaznamenal svoju 376. asistenciu v drese Caps a dostal sa na piate miesto klubových rekordov pred Dalea Huntera. Víťazstvo Capitals vychytal český brankár Vítek Vaněček, ktorý zaznamenal 24 zákrokov. "Bol veľmi pokojný a veľmi nás podržal najmä v nájazdoch. Chýbali nám dôležití hráči, o to cennejšie je toto víťazstvo," povedal center Washingtonu Nicklas Bäckström, ktorý vyrovnal na 1:1.Vlaňajší finalista Dallas Stars vstúpil do nového ročníka impozantne, Nashville deklasoval 7:0. Slovenský zadák Andrej Sekera odohral v tretej obrannej formácii "hviezd" 17:35 minúty, pripísal si jeden plusový bod, dve trestné minúty a dve strely na bránku. Liga musela odložiť prvé štyri stretnutia Dallasu po tom, čo sa v jeho šatni objavilo 17 pozitívnych prípadov koronavírusu. V Texase sú voľnejšie opatrenia ako v iných štátoch USA a víťazstvo Dallasu si v American Airlines Center vychutnalo 4214 fanúšikov.Dallas strelil päť gólov v presilovke a jeden v oslabení, čo sa mu podarilo len tretíkrát v klubovej histórii. Predtým v roku 1981 proti Winnipegu Jets a o rok neskôr proti Los Angeles Kings. Stars úradovali najmä v druhej tretine, ktorú vyhrali 5:0. V bránke Dallasu zažiaril Anton Chudobin, ktorý chytil 34 striel "predátorov", zaznamenal deviaty shutout a jubilejné 100. víťazstvo v NHL. "Prvý zápas, veľmi emotívny štart. Bolo to neskutočné, mám veľkú radosť," povedal ruský brankár podľa tsn.ca. Po dva góly si pripísali Joe Pavelski a Alexander Radulov. "Musíme to brať tak, že dnes nám všetko vychádzalo. Pred nami je ešte 55 zápasov," povedal tréner Dallasu Rick Bowness. Pred zápasom vyvesili pod strop banner za triumf v Západnej konferencii v minulej sezóne.



Pittsburgh - New York Rangers 4:3 pp a sn,

Toronto - Edmonton 4:2, Washington - Buffalo 4:3 pp a sn /za domácich CHÁRA 0+1/,

Chicago - Detroit 4:1, Minnesota - San Jose 4:1,

Dallas - Nashville 7:0, Arizona - Vegas 5:2,

Anaheim - Colorado 2:3 pp