Vlhovej na zjazde v Crans Montana tesne ušlo pódium, zvýšila si však náskok pred Gisinovou (video)

aktualizované 22. januára 2021, 15:34



Víťazkou zjazdu bola Goggiová

Vlhová nespravila žiadnu veľkú chybu

Štvrtá pozícia zostáva Vlhovej maximom

22.1.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila vynikajúce 4. miesto v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana.V kariére sa síce premiérovo nedostala v najrýchlejšej disciplíne na pódium, ale na čele celkového poradia SP výrazne zvýšila náskok pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou , ktorá obsadila nebodovanú 33. pozíciu.Víťazkou piatkového zjazdu poznačeného silným vetrom, kvôli ktorému organizátori museli štart posunúť na úroveň štartu super G, sa stala Talianka Sofia Goggiová pred Češkou Ester Ledeckou (+0,20 s). Tretia skončila so stratou 57 stotín sekundy Američanka Breezy Johnsonová.Vlhová za víťazkou zaostala o 89 stotín sekundy a menej ako sekundovú stratu na Goggiovú mali už len Švajčiarka Jasmine Fluryová a Nemka Kira Weidleová (+0,95), ktoré skončili v rovnakom čase na piatom mieste.Pred 28-ročnú Goggiovú, úradujú olympijskú šampiónku v zjazde, je to jubilejný desiaty triumf v SP, v tejto sezóny tretí.Petra Vlhová sa v piatok predstavila so štartovým číslom 12 a po svojej jazde, v ktorej nespravila žiadnu veľkú chybu, sa zaradila na skvelú 3. priečku za Goggiovú a Ledeckú. Neskôr sa pred ňu dostala už len Johnsonová.Ziskom 50 bodov sa Slovenka posunula v hodnotení zjazdu na 14. stupienok (spolu 77 bodov), suverénnou líderkou je Goggiová s 380 bodmi pred Johnsonová (240 bodov)."Mám veľmi dobrý pocit z tohto kopca. Dnes to vyšlo super, aj keď mi na pódium ešte niečo chýbalo. Jazdilo sa mi celkom dobre, aj keď po štarte som nešla tak, ako som mala. Potom som sa snažila púšťať lyže, riadila sa pokynmi Livia. Stáli sme dosť dlho na štarte, lebo bol silný vietor. Mala som veľmi dobre pripravené lyže a na rovine som sa snažila byť v čo najlepšej pozícii," povedala Petra Vlhová podľa RTVS.Vlhová v Crans Montane potvrdila, že pred rokom v rovnakom stredisku jej 4. a 14. miesto v zjazdoch neboli náhodou. Štvrtá pozícia zatiaľ zostáva jej maximom v zjazde.V celkovom poradí má 25-ročná Liptáčka na svojom konte už 825 bodov, v piatok ich získala 50. Druhá Gisinová zostala na 715 bodoch, keďže v piatok si žiadne nepripísala. Za Vlhovou zaostáva o 110 bodov. Tretia je špecialistka na obrovský slalom Talianka Marta Bassinová. V piatok skončila na 35. priečke, rovnako nebodovala a dosiaľ nazbierala 623 bodov.V Crans Montane je v sobotu na programe ďalší zjazd, v nedeľu sa tam uskutočnia preteky v super G."Uvidíme, ako to bude vyzerať zajtra. Ešte neviem, kde bude štart. Je v tom veľký rozdiel. Ak pôjdeme zhora, budem si musieť dať pozor. Dám do toho všetko," doplnila Vlhová.