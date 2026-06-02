|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Xénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. júna 2026
Na Slovenky čaká záver kvalifikácie MS 2027, ešte sa môžu dostať aj pred Fínky
Slovenská ženská futbalová reprezentácia sa pripravuje na kvalifikačné zápasy proti Fínsku a Lotyšsku. Na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie o ...
Zdieľať
2.6.2026 (SITA.sk) - Slovenská ženská futbalová reprezentácia sa pripravuje na kvalifikačné zápasy proti Fínsku a Lotyšsku.
Na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na MS 2027.
V piatok od 16.00 h si Slovenky v Nitre zmerajú sily s Fínkami a v utorok 9. júna uzavrú slovenské reprezentantky kvalifikáciu súbojom v Lotyšsku (19.00 h).
Slovenky sa v pondelok napoludnie stretli v hoteli Holiday Inn v Trnave. Tréner Peter Kopúň privítal všetkých 23 hráčok a družstvo čakal od 17.00 h prvý tréning.
"Máme v tíme dva otázniky, ale zatiaľ si to necháme pre seba, keďže nás sledujú aj súperky. Inak je nálada veľmi dobrá. Proti Fínsku chceme už prelomiť negatívnu bilanciu, je to súper s ktorým sa v posledný štyroch - piatich rokoch stretávame veľmi často,“ vyjadril sa asistent trénera Michal Švihorík podľa webu futbalsfz.sk.
Slovenky majú na konte tri body za domáce víťazstve 3:2 nad Lotyškami. So suverénnymi Portugalčankami dvakrát prehrali a s 9-bodovými Fínkami raz, v Helsinkách 2:4. Keďže do ďalšej fázy kvalifikácie postúpia prvé tri družstvá, slovenské reprezentantky by sa mali sústrediť na to, aby sa udržali pred Lotyškami. Tie sú zatiaľ na poslednom štvrtom mieste bez bodu.
"Dôležitý je aj prvý zápas proti Fínkam, pretože stále ich môžeme predbehnúť v konečnej tabuľke. Takže prvý zápas je pre nás prioritný, chceme vylepšiť našu negatívnu bilanciu proti tomuto súperovi,“ dodal Švihorík.
Ako čerstvá majsterka prišla kapitánka Dominika Škorvánková, ktorá získala s Austriou Viedeň dokonca rakúsky double a rovnako na tom jej aj Laura Retkesová zo Sparty Praha.
"Prišla som veľmi dobre naladená. Poriadne si ešte neuvedomujem, že sme získali titul, ale už sa sústredím na reprezentáciu. Vieme, aký zápas bol vo Fínsku, podarilo sa nám streliť dva góly, ale prehrali sme,“ povedala Škorvánková.
"Čaká nás dôležitý zápas proti Fínkam. U nich sme dvakrát dokázali prekonať ich obranu, teraz to musíme ešte zlepšiť," uviedla Retkesová.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovenky čaká záver kvalifikácie MS 2027, ešte sa môžu dostať aj pred Fínky © SITA Všetky práva vyhradené.
Na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na MS 2027.
V piatok od 16.00 h si Slovenky v Nitre zmerajú sily s Fínkami a v utorok 9. júna uzavrú slovenské reprezentantky kvalifikáciu súbojom v Lotyšsku (19.00 h).
Slovenky sa v pondelok napoludnie stretli v hoteli Holiday Inn v Trnave. Tréner Peter Kopúň privítal všetkých 23 hráčok a družstvo čakal od 17.00 h prvý tréning.
Častý súper - Fínsko
"Máme v tíme dva otázniky, ale zatiaľ si to necháme pre seba, keďže nás sledujú aj súperky. Inak je nálada veľmi dobrá. Proti Fínsku chceme už prelomiť negatívnu bilanciu, je to súper s ktorým sa v posledný štyroch - piatich rokoch stretávame veľmi často,“ vyjadril sa asistent trénera Michal Švihorík podľa webu futbalsfz.sk.
Ešte zabojujú o 2. miesto
Slovenky majú na konte tri body za domáce víťazstve 3:2 nad Lotyškami. So suverénnymi Portugalčankami dvakrát prehrali a s 9-bodovými Fínkami raz, v Helsinkách 2:4. Keďže do ďalšej fázy kvalifikácie postúpia prvé tri družstvá, slovenské reprezentantky by sa mali sústrediť na to, aby sa udržali pred Lotyškami. Tie sú zatiaľ na poslednom štvrtom mieste bez bodu.
"Dôležitý je aj prvý zápas proti Fínkam, pretože stále ich môžeme predbehnúť v konečnej tabuľke. Takže prvý zápas je pre nás prioritný, chceme vylepšiť našu negatívnu bilanciu proti tomuto súperovi,“ dodal Švihorík.
Po titule reprezentácia
Ako čerstvá majsterka prišla kapitánka Dominika Škorvánková, ktorá získala s Austriou Viedeň dokonca rakúsky double a rovnako na tom jej aj Laura Retkesová zo Sparty Praha.
"Prišla som veľmi dobre naladená. Poriadne si ešte neuvedomujem, že sme získali titul, ale už sa sústredím na reprezentáciu. Vieme, aký zápas bol vo Fínsku, podarilo sa nám streliť dva góly, ale prehrali sme,“ povedala Škorvánková.
"Čaká nás dôležitý zápas proti Fínkam. U nich sme dvakrát dokázali prekonať ich obranu, teraz to musíme ešte zlepšiť," uviedla Retkesová.
Zdroj: SITA.sk - Na Slovenky čaká záver kvalifikácie MS 2027, ešte sa môžu dostať aj pred Fínky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slafkovský má za sebou ďalšiu sezónu v Montreale: Veľa som sa naučil
Slafkovský má za sebou ďalšiu sezónu v Montreale: Veľa som sa naučil
<< predchádzajúci článok
Zabudnite na Swiatekovú. Do štvrťfinále Roland Garros postúpila iná Poľka Chwaliňská – VIDEO
Zabudnite na Swiatekovú. Do štvrťfinále Roland Garros postúpila iná Poľka Chwaliňská – VIDEO