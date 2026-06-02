02. júna 2026

Na Slovenky čaká záver kvalifikácie MS 2027, ešte sa môžu dostať aj pred Fínky


Tagy: Asistent trénera Futbalové zápasy Hračky Kvalifikácia Slovenske futbalové reprezentantky

Slovenská ženská futbalová reprezentácia sa pripravuje na kvalifikačné zápasy proti Fínsku a Lotyšsku.



2.6.2026 (SITA.sk) - Slovenská ženská futbalová reprezentácia sa pripravuje na kvalifikačné zápasy proti Fínsku a Lotyšsku.


Na slovenskú ženskú futbalovú reprezentáciu čakajú posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na MS 2027.

V piatok od 16.00 h si Slovenky v Nitre zmerajú sily s Fínkami a v utorok 9. júna uzavrú slovenské reprezentantky kvalifikáciu súbojom v Lotyšsku (19.00 h).

Slovenky sa v pondelok napoludnie stretli v hoteli Holiday Inn v Trnave. Tréner Peter Kopúň privítal všetkých 23 hráčok a družstvo čakal od 17.00 h prvý tréning.

Častý súper - Fínsko


"Máme v tíme dva otázniky, ale zatiaľ si to necháme pre seba, keďže nás sledujú aj súperky. Inak je nálada veľmi dobrá. Proti Fínsku chceme už prelomiť negatívnu bilanciu, je to súper s ktorým sa v posledný štyroch - piatich rokoch stretávame veľmi často,“ vyjadril sa asistent trénera Michal Švihorík podľa webu futbalsfz.sk.


Ešte zabojujú o 2. miesto


Slovenky majú na konte tri body za domáce víťazstve 3:2 nad Lotyškami. So suverénnymi Portugalčankami dvakrát prehrali a s 9-bodovými Fínkami raz, v Helsinkách 2:4. Keďže do ďalšej fázy kvalifikácie postúpia prvé tri družstvá, slovenské reprezentantky by sa mali sústrediť na to, aby sa udržali pred Lotyškami. Tie sú zatiaľ na poslednom štvrtom mieste bez bodu.

"Dôležitý je aj prvý zápas proti Fínkam, pretože stále ich môžeme predbehnúť v konečnej tabuľke. Takže prvý zápas je pre nás prioritný, chceme vylepšiť našu negatívnu bilanciu proti tomuto súperovi,“ dodal Švihorík.


Po titule reprezentácia


Ako čerstvá majsterka prišla kapitánka Dominika Škorvánková, ktorá získala s Austriou Viedeň dokonca rakúsky double a rovnako na tom jej aj Laura Retkesová zo Sparty Praha.



"Prišla som veľmi dobre naladená. Poriadne si ešte neuvedomujem, že sme získali titul, ale už sa sústredím na reprezentáciu. Vieme, aký zápas bol vo Fínsku, podarilo sa nám streliť dva góly, ale prehrali sme,“ povedala Škorvánková.

"Čaká nás dôležitý zápas proti Fínkam. U nich sme dvakrát dokázali prekonať ich obranu, teraz to musíme ešte zlepšiť," uviedla Retkesová.


Zdroj: SITA.sk - Na Slovenky čaká záver kvalifikácie MS 2027, ešte sa môžu dostať aj pred Fínky © SITA Všetky práva vyhradené.

