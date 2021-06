Trestný zákon sa rozšíri o kyberšikanu, podľa Smeru ide o útok na slobodu slova

Smer-SD to vidí inak

Trestné oznámenie od júla

Trest do výšky šesť rokov

Výzva na prezidentku

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Do Trestného zákona sa doplní nová skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v utorok podpísala prezidentka Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Parlament schválil predmetnú právnu úpravu 27. mája.Nová skutková podstata nebezpečného elektronického obťažovania v rámci Trestného zákona z dielne vládnej koalície je podľa strany Smer-SD pomerne vágna a môže viesť ku kriminalizovaniu kritiky verejne činných osôb. Na tlačovej besede to v utorok povedal podpredseda strany Podľa neho medzi výpočet toho, čo spadá pod danú skutkovú podstatu, patria napríklad „urážky a nadávky v komentároch v diskusiách pod fotografiami, videami alebo príspevkami na sociálnych sieťach, v emailových, chatových alebo SMS správach" alebo napríklad „zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií respektíve videí".Ak sa jednotlivec dopúšťa tohto konania dlhodobo, teda napríklad po dobu troch mesiacov, môže mu podľa Kaliňáka od prvého júla prísť domov trestné oznámenie, pričom trest v takomto prípade môže byť až na úrovni troch rokov.Odňatím slobody na tri roky sa potrestá ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života niekoho iného. Urobiť tak môže tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje.Tiež tým, že neoprávnene zverejnení alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.V prípade, že sa niekto spomínaných skutkov dopustí na chránenej osobe alebo z osobitného motívu, trestná sadzba je podľa Kaliňáka jeden až štyri roky. „Zo zákona, chránená osoba okrem toho, že sú to samozrejme deti, seniori alebo invalidi, tak sú to aj verejní činitelia," povedal Kaliňák s tým, že do tejto kategórie patrí premiér, všetci ministri ako aj poslanci.Ak navyše páchateľ svojím konaním spôsobí značnú škodu, podľa Kaliňáka môže byť potrestaný v rámci sadzby dva až šesť rokov. Tiež vtedy, ak spácha čin s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo ak bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený.„Ak ste nejaký radový občan a budete tri mesiace kritizovať túto vládu, hrozí vám veľmi pravdepodobne, ak tento zákon bude platiť, tak ako je napísaný, jeden až štyri roky. V prípade, že ste niekto, kto sa považuje za mienkotvorné médium alebo komentátor s obrovskými dosahmi, môžme sa baviť o tom, že vaším negatívnym vystupovaním voči napríklad Igorovi Matovičovi mu spôsobujete značnú škodu," povedal Kaliňák s tým, že týmto spôsobom bude možné kriminalizovať médiá aj politickú opozíciu.Celá novela je podľa Kaliňáka zmätočná a skutkovú podstatu, aj pri dobrom úmysle zamerať sa na problém kyberšikany , koaliční poslanci nafúkli do absurdných rozmerov.„Tento zákon má potenciál byť náhubkovým, ktorým bude vládna koalícia „rezať" hocijakú kritiku," zdôraznil Kaliňák.Smer preto prezidentku Zuzanu Čaputovú vyzval k vetovaniu novely, prípadne k podaniu na Ústavný súd SR. „Ak tak neurobí, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to budeme musieť urobiť my," dodal Kaliňák.