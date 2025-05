Tretí ročník kampane #PlantHealth4Life vyzýva občanov k ochrane zdravia rastlín

Ako zdravie rastlín ovplyvňuje náš život?

Šírte informácie a zapojte sa!

O kampani

14.5.2025 (SITA.sk) -"Keď občania pochopia zásadnú úlohu zdravia rastlín v živote – od potravín, ktoré jedia, až po vzduch, ktorý dýchajú – môžu sa stať hybnou silou pozitívnych zmien," vysvetľuje Sylvain Giraud, vedúci oddelenia zdravia rastlín na Generálnom riaditeľstve pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE), EK. "Kampaň #PlantHealth4Life pripomína, že každý z nás môže zmysluplne prispieť tým, že sa bude priebežne o téme informovať a bude robiť uvedomelé rozhodnutia, ktoré pomáhajú chrániť to, čo nás všetkých živí.""Rastlina niekedy nie je len tým, čím sa zdá na prvý pohľad. Môže prenášať aj živé organizmy," konštatoval Giuseppe Stancanelli, vedúci tímu pre hodnotenie rizík v oblasti zdravia rastlín v úrade EFSA. "V dnešnom prepojenom svete sa rastliny premiestňujú viac ako kedykoľvek predtým. Aj preto EÚ stavia na vedecky podloženom hodnotení rizík, aby dokázala identifikovať a zvládať hrozby pre zdravie rastlín a tým chránila životné prostredie, poľnohospodárstvo a biodiverzitu. Kampaňou #PlantHealth4Life zvyšujeme informovanosť v celej Európe."Tohtoročná kampaň #PlantHealth4Life (Zdravie rastlín pre život) sa zameriava na aktívne zapojenie, spoluprácu a posilnenie úlohy občanov. Spája partnerov z 26 členských štátov EÚ, z piatich krajín zapojených do procesu rozširovania EÚ a Švajčiarska. Kampaň sa na Slovensku realizuje v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Títo partneri spoločne zvyšujú povedomie a podnecujú kritické myslenie o tom, ako zdravie rastlín súvisí s ochranou životného prostredia a naším každodenným životom. Kampaň kladie dôraz na praktické opatrenia i zapojenie komunity. Zároveň vyzýva informovaných občanov, aby sa nad témou zamysleli, podelili sa o svoje poznatky, či inšpirovali ostatných k spoločnému úsiliu o ochranu nášho ekosystému a ekonomiky.Rastliny tvoria až 80 % potravín, ktoré konzumujeme, sú krmivom pre hospodárske zvieratá a čistia vzduch, ktorý dýchame. Zdravé rastliny však znamenajú aj vyššie poľnohospodárske výnosy, čo priamo ovplyvňuje dostupnosť potravín a ich cenu pre spotrebiteľov. Klimatická zmena a ľudská činnosť, ako sú napríklad obchodovanie a cestovanie, vyvíjajú na rastliny čoraz väčší tlak. Šírenie škodcov a chorôb môže mať devastujúce hospodárske a environmentálne dôsledky. Príkladom je výskyt baktérie Xylella fastidiosa, ktorá už viac ako desať rokov pustoší olivové háje v južnom Taliansku. Milióny stromov postupne odumierajú, čo vážne ohrozuje biodiverzitu a miestne hospodárstvo.Mnoho občanov si však stále neuvedomuje, prečo je zdravie rastlín také dôležité. Kampaň #PlantHealth4Life sa preto usiluje o zvýšenie kolektívneho povedomia o rizikách pre zdravie rastlín a o úlohe, ktorú môže každý z nás zohrávať pri ochrane rastlín.Andrzej Chodkowski, hlavný rastlinolekársky inšpektor v Poľsku, vyzýva "všetkých k spolupráci a starostlivosti o rastliny v bezprostrednom okolí, aby sme sa mohli tešiť z ich bohatej zelene a spoločne oživili myšlienku: ‚Chránime rastliny, chránime život!‘"Zdravie rastlín závisí aj od rozhodnutí každého z nás. Navštívte webové sídlo kampane a zistite, ako táto kampaň motivuje verejnosť k ochrane zdravia rastlín. Nájdete tam tlačové materiály, príspevky na sociálne siete a videá.Kampaň je určená všetkým, no osobitne oslovuje:ktorí radi objavujú svet a prírodu;ktorí doma pestujú zeleninu, kvety a stromy a starajú sa o ne;ktorým záleží na tom, aké potraviny ich deti konzumujú, a ktorí sú odhodlaní chrániť poľnohospodárske komunity, životné prostredie a biodiverzitu pre budúce generácie.Kampaňaj tento rok zavíta na veľtrhy, výstavy a do škôl v zúčastnených krajinách. Pozrite si národnú stránku webového sídla kampane, kde zistíte čo sa aktuálne deje vo vašej krajine. Sledujte ju aj naďalej, nové informácie budú pribúdať.#PlantHealth4Life je niekoľkoročná medzinárodná kampaň pripravená na žiadosť Európskej komisie. Vychádza z hĺbkovej analýzy postoja a správania občanov Európskej únie vo vzťahu k zdraviu rastlín. Kampaň neustále rozširuje svoj dosah a v roku 2025 víta 10 nových účastníkov.sa pripoja k 21 členským štátom EÚ: Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Tri nové krajiny zapojené do procesu rozširovania EÚ:sa pridali k Čiernej Hore ako členovia kampane #PlantHealth4Life spolu soInformačný servis