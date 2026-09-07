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07. septembra 2026

Ústavný súd dal Drličkovi za pravdu. Bývalý riaditeľ SND môže opäť komentovať a kritizovať Šimkovičovú


Tagy: bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Ministerka kultúry SR Súdy

Krajský súd musí Drličkovi nahradiť trovy konania vo výške viac ako 1 500 eur. Ústavný súd SR dal bývalému riaditeľovi



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3j2a5135 scaled 1 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Krajský súd musí Drličkovi nahradiť trovy konania vo výške viac ako 1 500 eur.


Ústavný súd SR dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla (SND) Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd SR zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS).

Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Ako denník SME spresnil, verdikt vyniesol IV. senát Ústavného súdu SR v zložení Libor Duľa, Ladislav Duditš a sudca spravodajca Rastislav Kaššák.

Senát skonštatoval, že krajský súd zasiahol svojím postupom do základných práv Mateja Drličku. Presnejšie išlo o právo na súdnu ochranu, právo na spravodlivé súdne konanie a zároveň o slobodu prejavu, ktorú garantuje slovenská ústava aj medzinárodné dohovory.

Napadnuté rozhodnutie tak ústavný súd zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie. Podľa denníka SME musí krajský súd Drličkovi nahradiť trovy konania vo výške viac ako 1 500 eur. Verdikt Ústavného súdu SR sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na ochranu osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50-tisíc eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje.


Krajský súd v Bratislave vyhovel koncom vlaňajška návrhu ministerky kultúry, ktorá iniciovala proti Drličkovi spor na ochranu osobnosti. Šimkovičová ho zažalovania za kritické výroky na jej adresu. Bývalý riaditeľ SNS Šimkovičovú prirovnával ku gestapu a označil ju aj za neonacistku. Drlička o rozhodnutí krajského súdu sám informoval na svojej sociálnej sieti s tým, že sa odteraz musí zdržať vyjadrení na adresu Šimkovičovej.

"Krajský súd Bratislava ma 6. decembra vypne. Ja, Matej Drlička, občan SR, fakticky nebudem môcť vysloviť ani len meno ministerky kultúry vo verejnom priestore," napísal s tým, že sa rozhodnutiu síce podriadi, no ako zodpovedný a angažovaný občan ho nebude rešpektovať. Avizoval vtedy, že podnikne všetky právne kroky na zvrátenie rozhodnutia.




Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd dal Drličkovi za pravdu. Bývalý riaditeľ SND môže opäť komentovať a kritizovať Šimkovičovú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla Ministerka kultúry SR Súdy
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