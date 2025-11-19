Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Meniny má Alžbeta
19. novembra 2025

Výbuch pri predajni potravín v Stupave poškodil bankomat, škoda zatiaľ nie je vyčíslená


Tagy: výbuch bankomatu

Hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli v stredu skoro ráno po oznámení na linku 158 vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti predajne potravín na Hlavnej ulici v Stupave. ...



titulka stupava 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave boli v stredu skoro ráno po oznámení na linku 158 vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti predajne potravín na Hlavnej ulici v Stupave. Neznámi páchatelia krátko pred štvrtou hodinou poškodili bankomat s použitím výbušného systému.


Vyšetrovaním okolností prípadu, ako aj vyčíslením škody spôsobenej poškodením predajne a bankomatu, sa aktuálne zaoberajú policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Bližšie informácie poskytneme akonáhle to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní,“ informoval o udalosti hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

V priebehu dvoch dní je to už druhý bankomat poškodený výbuchom. V utorok skoro ráno niekto rovnakým spôsobom poškodil bankomat vo Vrbovom v okrese Piešťany.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch pri predajni potravín v Stupave poškodil bankomat, škoda zatiaľ nie je vyčíslená © SITA Všetky práva vyhradené.

