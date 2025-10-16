Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 16.10.2025
16. októbra 2025

Tatarov gól Zugu nestačil k výhre v LM, Mudrák má asistenciu


Tagy: Tomáš Tatar

Tatar sa presadil v 37. minúte, keď vyrovnal na priebežných 2:2. Skúsený útočník si po strele spoluhráča Davida Skleničku spracoval puk, prehodil ho na bekhend a prekonal brankára Jana Kavana.



Tatarov gól Zugu nestačil k výhre v LM, Mudrák má asistenciu

Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval v stredajšom zápase 6. kole hokejovej Ligy majstrov, jeho Zug však prehral doma s Kometou Brno 3:4. Bol to jeho tretí presný zásah v súťaži.


Tatar sa presadil v 37. minúte, keď vyrovnal na priebežných 2:2. Skúsený útočník si po strele spoluhráča Davida Skleničku spracoval puk, prehodil ho na bekhend a prekonal brankára Jana Kavana. Český tím však napokon strhol víťazstvo na svoju stranu, z výhry sa tešili aj slovenskí legionári Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil a Andrej Kollár. Kometa sa posunula v tabuľke na ôsme miesto, Zug je trinásty.

Zo Slovákov bodoval aj obranca Dávid Mudrák, ktorý si pripísal asistenciu, no jeho Mountfield Hradec Králové prehral na ľade Lausanne 2:3 po predĺžení. Celý zápas za hostí odchytal slovenský brankár Stanislav Škorvánek. Víťazný gól strelil v tretej minúte predĺženia Ahti Oksanen.

Fínsky klub KalPa Kuopio zvíťazil nad rakúskym KAC Klagenfurt 3:1 a v tabuľke sa so 17 bodmi vrátil na druhé miesto o bod za lídra Ilves Tampere. Z plného bodového zisku sa tešil aj ďalší účastník Liigy, hráči Lukko Rauma vyhrali na ľade GKS Tychy 5:4 vďaka gólu Lea Tuuvu zo 60. minúty. S 13 bodmi figurujú na piatej priečke, poľský súper zostáva s tromi bodmi na poslednom 24. mieste.

Liga majstrov - 6. kolo:

EC Red Bull Salzburg - Eisbären Berlín 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Góly: 4. Corcoran, 22. Nienhuis, 31. Huber, 32. Schneider - 22. Bergmann



KalPa Kuopio - KAC Klagenfurt 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Góly: 6. Saarelainen, 9. Könönen, 47. Kaňák - 57. Hundertpfund



GKS Tychy - Lukko Rauma 4:5 (1:2, 1:1, 2:1)

Góly: 3. Jeziorski, 28. Knuutinen, 41. Bryk, 44. Komorski - 30. a 48. Korkka, 8. Saarela, 17. Jandric, 60. Tuuva



ERC Ingolstadt - Odense Bulldogs 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Góly: 7. a 15. Girduckis, 32. a 44. Pietta, 22. Sheen, 35. Barber, 41. Abbandonato, 49. Ellis - 3. Andersen, 30. Fakt



HC Lausanne - Mountfield HK 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 16. Caggiula, 40. Kahun, 63. Oksanen - 30. Miškář, 47. Hašek (MUDRÁK)

/S. Škorvánek (Mountfield) odchytal celý zápas/



EV Zug – HC Kometa Brno 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Góly: 1. Geisser, 37. TATAR, 56. Kovář - 3. a 48. Moravec, 12. Hartl, 55. Kos


Tagy: Tomáš Tatar
