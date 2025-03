Tripartita schválila podľa Tomáša návrh zákonov v rámci projektu Práca namiesto dávok, výhrady mala KOZ – VIDEO

Nerovnomerne rozdelené ponuky

Spolupráca s ministerstvami

3.3.2025 (SITA.sk) - Tripartita schválila návrh zákonov v súvislosti s projektom Práca namiesto dávok. Na tlačovej konferencii po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR to oznámil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš . Podľa jeho slov novelu zákona o službách zamestnanosti podporili takmer všetci sociálni partneri, s výnimkou KOZ , ktorá mala výhrady k filozofii zákonov. Erik Tomáš informoval, že vláda bude o zákone rokovať v stredu.Cieľom novely je zaviesť opatrenia, aby každý, kto môže, pracoval. V prípade, že odmietne vhodnú pracovnú ponuku, ktorú mu štát ponúkne, príde o dávku v hmotnej núdzi. Za dôvod odobrania dávky v hmotnej núdzi sa bude považovať aj porušenie pracovnej morálky. Minister práce zdôraznil, že zákon myslí aj na ľudí, ktorí zo sociálnych alebo zdravotných dôvodov nemôžu pracovať, a oni o dávku neprídu.Legislatíva zároveň určuje, že vhodná pracovná ponuka musí vyhovovať schopnostiam a zručnostiam konkrétnej nezamestnanej osoby, ktorej je ponúkaná. Rezort práce tak chce zabrániť, aby jedinci dostali prácu, ktorá im nebude vyhovovať.„Na Slovensku máme približne 123-tisíc poberateľov dávky v hmotnej núdzi, asi 50-tisíc z nich môže ešte pracovať. My týchto ľudí v práci potrebujeme, pretože napriek historicky najmenšej miere nezamestnanosti na Slovensku, je tu stále približne 165-tisíc ľudí nezamestnaných, z toho asi 140-tisíc disponibilných, a máme aj voľných asi 90 alebo 100-tisíc miest," vyhlásil Erik Tomáš.Pripustil tiež, že pracovné ponuky sú nerovnomerne rozdelené po Slovensku. Preto podľa jeho slov musí štát prísť s iniciatívou vytvárania pracovných miest pre nízko kvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných ľudí. V rámci snahy zamestnávať nezamestnaných v sociálnych podnikoch, bol už spustený pilotný projekt čistenia korýt riek v spolupráci s ministerstvom životného prostredia Rezort práce plánuje spolupracovať aj s ministerstvom pôdohospodárstva , kde nezamestnaným ponúkne sezónne práce, pasenie, či prácu v lesoch, ako aj s ministerstvom obrany , ktoré si chce objednať práce vo vojenských lesoch.Ministerstvo práce s pomocou eurofondov vie zafinancovať určitý podiel miezd pre zamestnancov sociálnych podnikov. Erik Tomáš uviedol, že do leta chce, aby bola legislatíva schválená, účinnosť potom nadobudne od jesene. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) podporuje návrhy Práce namiesto dávok. V súvislosti s legislatívou navrhuje sprísnenie podmienok pre agentúry dočasného zamestnávanie pre konkurenciu, kedy niektoré agentúry neplatia dane a odvody.AZZZ SR navrhuje sprísnenie bankovej garancie a iného zabezpečenia podnikateľských a podnikateľských činností alebo z hľadiska vzdelania pre štatutárov. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podporuje prácu namiesto dávok, vítajú akúkoľvek motiváciu človeka pracovať. RÚZ poskytne z ich možností niekoľko pracovných ponúk.