|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 25.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Frederik, Frederika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. februára 2026
Premiér Fico je pripravený podporiť zmenu voľby zo zahraničia, Kaliňák hovorí o dánskom modeli
Tagy: Minister obrany Parlamentné voľby Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Voľby zo zahraničia
Ak príde návrh na zmenu volieb zo zahraničia, predseda vlády Robert Fico ho podporí. Uviedol to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v ...
Zdieľať
25.2.2026 (SITA.sk) - Ak príde návrh na zmenu volieb zo zahraničia, predseda vlády Robert Fico ho podporí. Uviedol to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Ako vysvetlil, vláda takýto návrh síce nepripravuje, ale to podľa neho neznamená, že o takom návrhu nediskutujú poslanci vládnej koalície.
„Od roku 1992 nebol žiadny prípad spochybňovania priebehu volieb na Slovensku. Slovensko je vnímané ako krajina, ktorá je schopná si svoje voľby organizovať spôsobom, ktorý je demokratický a transparentný. Ja si tiež myslím, že hlasovanie cez tieto lístky môže byť manipulované,“ vyhlásil premiér.
Je však názoru, že voľba na ambasáde nestačí. Napríklad v takej Kanade by sa podľa neho mohlo vytvoriť ďalších desať miest, kde bude môcť občan prísť a demokraticky a tajne odhlasovať za plentou.
„Nie, že príde do krčmy, kde sedí 30 štamgastov, pred sebou budú vypisovať lístočky a budú ich posielať na Slovensko. Chcete demokratické tajné voľby? Tak ich urobme. Ja si myslím, že to, čo sme videli v roku 2023 v súvislosti s ovplyvňovaním volieb na Slovensku, je niečo, čo nás musí jednoducho varovať,“ dodal premiér.
Zdôraznil, že ich povinnosťou je garantovať, že voľby budú demokratické a tajné. „Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili sfalšovaniu. Ja nemám ani milimeter pochybností o tom, čoho sú títo chlapci a dievčatá v opozícii schopní. Ak s tým poslanci prídu, poviem, že je to dobrý nápad,“ skonštatoval Fico, podľa ktorého však v takomto prípade treba v jednotlivých krajinách vytvoriť viacero volebných miest, nie iba jedno na ambasáde.
Zmenu voľby zo zahraničia vníma ako dobrý nápad aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Súčasne poprel, že by voľbu zo zahraničia spochybňovali preto, lebo ľudia zo zahraničia volia v drvivej väčšine strany súčasnej opozície. Minister zdôraznil, že sa na túto vec pozerá reálne a že najbližšie k jeho uvažovaniu je dánsky model. Ako vysvetlil, je za to, aby mali možnosť ľudia hlasovať aj v zahraničí. Ale ak chce niekto ovplyvňovať život na Slovensku zo zahraničia, tak by podľa ministra nemal problém raz za štyri roky prísť na Slovensko alebo na ambasádu.
„Dánsky model hovorí o tom, že ten, kto tu platí dane, a kto tu žije, má rozhodovať o Slovensku. Nie niekto, kto platí dane inej krajine a žije inde a má skreslené informácie o tom, čo sa deje,“ dodal minister. Súčasne zdôraznil, že ústava hovorí o všeobecných, rovných, priamych a tajných voľbách. Dva posledné body podľa neho súčasná korešpondenčná voľba nespĺňa.
Zdôraznil, že priama voľba znamená osobnú účasť, čo sa v prípade voľby poštou nedeje. Rovnako takáto voľba podľa neho nie je ani tajná. Minister nesúhlasí ani s tým, že by dochádzalo k obmedzeniu volebného práva, pretože ten, kto chce rozhodovať o Slovensku, si raz za štyri roky nájde čas na to, aby odvolil osobne a tajne.
S informáciou o tom, že vláda pripravuje obmedzenie volebného práva, prišlo v utorok 24. februára hnutie Progresívne Slovensko (PS). „Vláda sa pripravuje na obmedzenie volebného práva. Konkrétne ide o voľbu zo zahraničia. Tie informácie naznačujú, že vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. Spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico je pripravený podporiť zmenu voľby zo zahraničia, Kaliňák hovorí o dánskom modeli © SITA Všetky práva vyhradené.
Demokratické tajné voľby
„Od roku 1992 nebol žiadny prípad spochybňovania priebehu volieb na Slovensku. Slovensko je vnímané ako krajina, ktorá je schopná si svoje voľby organizovať spôsobom, ktorý je demokratický a transparentný. Ja si tiež myslím, že hlasovanie cez tieto lístky môže byť manipulované,“ vyhlásil premiér.
Je však názoru, že voľba na ambasáde nestačí. Napríklad v takej Kanade by sa podľa neho mohlo vytvoriť ďalších desať miest, kde bude môcť občan prísť a demokraticky a tajne odhlasovať za plentou.
„Nie, že príde do krčmy, kde sedí 30 štamgastov, pred sebou budú vypisovať lístočky a budú ich posielať na Slovensko. Chcete demokratické tajné voľby? Tak ich urobme. Ja si myslím, že to, čo sme videli v roku 2023 v súvislosti s ovplyvňovaním volieb na Slovensku, je niečo, čo nás musí jednoducho varovať,“ dodal premiér.
Zdôraznil, že ich povinnosťou je garantovať, že voľby budú demokratické a tajné. „Urobíme všetko pre to, aby sme zabránili sfalšovaniu. Ja nemám ani milimeter pochybností o tom, čoho sú títo chlapci a dievčatá v opozícii schopní. Ak s tým poslanci prídu, poviem, že je to dobrý nápad,“ skonštatoval Fico, podľa ktorého však v takomto prípade treba v jednotlivých krajinách vytvoriť viacero volebných miest, nie iba jedno na ambasáde.
Dánsky model
Zmenu voľby zo zahraničia vníma ako dobrý nápad aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Súčasne poprel, že by voľbu zo zahraničia spochybňovali preto, lebo ľudia zo zahraničia volia v drvivej väčšine strany súčasnej opozície. Minister zdôraznil, že sa na túto vec pozerá reálne a že najbližšie k jeho uvažovaniu je dánsky model. Ako vysvetlil, je za to, aby mali možnosť ľudia hlasovať aj v zahraničí. Ale ak chce niekto ovplyvňovať život na Slovensku zo zahraničia, tak by podľa ministra nemal problém raz za štyri roky prísť na Slovensko alebo na ambasádu.
„Dánsky model hovorí o tom, že ten, kto tu platí dane, a kto tu žije, má rozhodovať o Slovensku. Nie niekto, kto platí dane inej krajine a žije inde a má skreslené informácie o tom, čo sa deje,“ dodal minister. Súčasne zdôraznil, že ústava hovorí o všeobecných, rovných, priamych a tajných voľbách. Dva posledné body podľa neho súčasná korešpondenčná voľba nespĺňa.
Zdôraznil, že priama voľba znamená osobnú účasť, čo sa v prípade voľby poštou nedeje. Rovnako takáto voľba podľa neho nie je ani tajná. Minister nesúhlasí ani s tým, že by dochádzalo k obmedzeniu volebného práva, pretože ten, kto chce rozhodovať o Slovensku, si raz za štyri roky nájde čas na to, aby odvolil osobne a tajne.
S informáciou o tom, že vláda pripravuje obmedzenie volebného práva, prišlo v utorok 24. februára hnutie Progresívne Slovensko (PS). „Vláda sa pripravuje na obmedzenie volebného práva. Konkrétne ide o voľbu zo zahraničia. Tie informácie naznačujú, že vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. Spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico je pripravený podporiť zmenu voľby zo zahraničia, Kaliňák hovorí o dánskom modeli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister obrany Parlamentné voľby Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky Voľby zo zahraničia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trnava sa vzdala vládnej dotácie, primátor Bročka ju prenechal obciam v regióne
Trnava sa vzdala vládnej dotácie, primátor Bročka ju prenechal obciam v regióne
<< predchádzajúci článok
V Košiciach si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov, podujatie však vyvolalo kritiku – VIDEO
V Košiciach si pripomenuli výročie vypuknutia vojny na Ukrajine pri pomníku na Námestí osloboditeľov, podujatie však vyvolalo kritiku – VIDEO