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23. októbra 2026

Mestská časť Košice-Juh upozorňuje na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Košice-Juh volebné okrsky

Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené. Mestská časť Košice-Juh upozorňuje ...



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29 676x460 23.10.2026 (SITA.sk) - Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené.


Mestská časť Košice-Juh upozorňuje voličov na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov. "Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené,” informuje samospráva na svojom webe.

Spresnila, že volebné okrsky č. 12 a č. 13, kde budú voliči voliť v sobotu 24. októbra 2026 vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí, sú po novom zriadené v Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach.

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Zdroj: SITA.sk - Mestská časť Košice-Juh upozorňuje na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Košice-Juh volebné okrsky
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