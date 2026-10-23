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23. októbra 2026
Mestská časť Košice-Juh upozorňuje na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov
Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené. Mestská časť Košice-Juh upozorňuje ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené.
Mestská časť Košice-Juh upozorňuje voličov na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov. "Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené,” informuje samospráva na svojom webe.
Spresnila, že volebné okrsky č. 12 a č. 13, kde budú voliči voliť v sobotu 24. októbra 2026 vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí, sú po novom zriadené v Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Mestská časť Košice-Juh upozorňuje na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestská časť Košice-Juh upozorňuje voličov na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov. "Volebné okrsky, ktoré boli doteraz umiestnené v budove Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici č. 40 boli zrušené,” informuje samospráva na svojom webe.
Spresnila, že volebné okrsky č. 12 a č. 13, kde budú voliči voliť v sobotu 24. októbra 2026 vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a voľbách do orgánov samosprávy obcí, sú po novom zriadené v Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Mestská časť Košice-Juh upozorňuje na zmeny v umiestnení dvoch volebných okrskov © SITA Všetky práva vyhradené.
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