 24hod.sk    Tlačové správy

V minulom roku spoločne darovali takmer 850 litrov nádeje



V trebišovskej nemocnici medziročne stúpol počet darcov krvi o 6 %. Podstatne vyšší nárast zaznamenali aj v počte odberov, a to až o 16 % oproti roku 2024. Darcovia dokopy darovali takmer 750 litrov krvi. ...



darcovske centrum v trebisovskej nemocnici1 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - V trebišovskej nemocnici medziročne stúpol počet darcov krvi o 6 %. Podstatne vyšší nárast zaznamenali aj v počte odberov, a to až o 16 % oproti roku 2024. Darcovia dokopy darovali takmer 750 litrov krvi. Napriek zvyšujúcim sa počtom odberov, krvi v nemocniciach nie je nikdy dostatok. Veľká vďaka preto patrí každému človeku, ktorý sa rozhodne svojou nenahraditeľnou tekutinou pomôcť v záchrane životov pacientov. Od apríla minulého roka môžu darcovia v novom darcovskom centre darovať aj krvnú plazmu. Dokopy tak do konca roka urobilo až 184 darcov a spoločne darovali približne 110 litrov plazmy, ktorá sa využíva na výrobu život dôležitých liekov pre rôzne diagnózy.


Za rok 2025 v nemocnici zaznamenali 1 777 odberov krvi. To, že myšlienka darovania krvi má silu inšpirovať ďalších ľudí, dokazuje aj počet prvodarcov. V minulom roku prišlo na trebišovskú transfúzku darovať krv prvýkrát v živote 173 ľudí.

Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode alebo pri úrazoch, pacienti počas a po operačných zákrokoch, onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch či pacienti s chronickými ochoreniami alebo inými zdravotnými komplikáciami. Najmä v lete bývajú zásoby krvi častokrát nedostatočné.

"Veľmi nás teší, že minulý rok počet odberov krvi v našom darcovskom centre výrazne stúpol, a že sa u nás postupne buduje aj komunita darcov krvnej plazmy. Nesmierne si vážime a sme vďační za každého darcu, ktorý sa rozhodne darovať krv alebo plazmu. Ich ochota pomáhať druhým je obrovským prejavom empatie, zodpovednosti a hlbokého ľudského rozmeru. V mene celého tímu im patrí úprimné poďakovanie," uviedla Beáta Pacanová, primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Trebišov.

Jednou z najvýznamnejších noviniek darcovského centra je od minulého roka aj možnosť darovania krvnej plazmy pomocou moderného procesu plazmaferézy. Krvná plazma je tvorená bielkovinami, ktoré sú nevyhnutné pre ľudský život a slúži na výrobu liekov, ktoré zachraňujú životy.

Dôležitosť krvnej plazmy


Krvná plazma slúži na prípravu liekov, ktoré sú určené pre každého, komu chýba ktorákoľvek jej zložka a je možné ju nahradiť liekom pripraveným z krvnej plazmy. Pomáhajú pacientom napríklad s poruchami zrážanlivosti krvi, pri imunodeficientných stavoch, pacientom s nedostatkom albumínu, fibrinogénu a interleukínov.

Niektorým pacientom dokážu lieky vyrobené z krvnej plazmy pomôcť k úplnému vyliečeniu zlepšením klinického stavu pacienta. Jedná sa napríklad o pacientov s Guillanov-Barrého syndrómom. Takýto pacienti sú liečení aj priamo v trebišovskej nemocnici.

Ešte v roku 2025 v nemocnici zrealizovali modernizáciu priestorov darcovského centra s cieľom rozšíriť odbery krvi o odbery krvnej plazmy, zvýšiť štandard poskytovaných služieb, či vytvoriť pre darcov dôstojné a komfortné zázemie. Počas veľkých stavebných prác sa spravila v priestoroch darcovského centra nová elektroinštalácia, nové podlahy, stropy ako aj okná. Pribudlo aj moderné materiálno-technické vybavenie, kam tiež patria polohovateľné kreslá a prístrojové zariadenia. Pre efektívnosť a bezpečnosť práce pribudol rýchlejší systém identifikácie darcov a vyvolávací systém. Zároveň bola do priestorov darcovského centra inštalovaná klimatizácia pre väčší komfort darcov.

Všetkým darcom patrí obrovská vďaka za ich statočnosť a ochotu pomáhať. Práve preto sa v darcovskom centre snažia spríjemňovať chvíle darcom rôznymi tematickými odbermi, ako sú napríklad valentínske odbery krvi, odbery krvi v rámci dní študentstva, primátorská či policajná kvapka krvi i mnohými ďalšími.

Darcovia sa na odbery môžu objednať online


Darcovia sa môžu na odber krvi alebo krvnej plazmy objednať online prostredníctvom webovej stránky www.darcovskecentrum.sk. Na webe sa darca zaregistruje a zvolí si vhodný dátum a čas. Pred darovaním príde darcovi ešte upozorňujúca SMS, aby darca na svoj termín nezabudol.

Pre darcov krvi sú určené odberové dni v stredu a piatok od 07.00 do 10.00 hod. Darcovia krvnej plazmy majú vyčlenený odberový deň v utorok od 10.00 do 14.00 hod.

