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17. augusta 2026
Trump pohrozil Ománu vybombardovaním, ak bude prekážať dohode o Hormuze
Americký prezident pritvrdil v spore o strategický prieliv a vyzval Irán na kapituláciu. Teherán zároveň rokuje s Maskatom o budúcom režime plavby. Americký prezident ...
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Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil Ománu bombardovaním, ak bude podľa neho prekážať dohode medzi Washingtonom a Teheránom o Hormuzskom prielive.
Vybombardovanie Ománu
Zároveň vyzval Irán, aby sa vzdal. Trump svoje vyjadrenia poskytol novinárovi Fox News Treyovi Yingstovi.
„Ak bude Omán prekážať, tak ho úplne vybombardujeme,“ povedal Trump v súvislosti s rokovaniami Ománu a Iránu o budúcom režime plavby cez strategickú námornú trasu.
Spoločné vyhlásenie
Iránski a ománski predstavitelia o podmienkach plavby cez prieliv rokujú už niekoľko týždňov.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že obe krajiny pripravujú spoločné vyhlásenie.
Trump však opakovane tvrdí, že Hormuzský prieliv je pod kontrolou Spojených štátov.
Teherán ho pritom od začiatku vojny na Blízkom východe 28. februára fakticky uzavrel a lodná doprava zostáva výrazne obmedzená.
Hormuz ako súčasť USA
V piatok Trump dokonca vyhlásil, že by mohol Hormuzský prieliv vyhlásiť za súčasť územia USA. Irán na to reagoval tvrdením, že strategická vodná cesta, ktorú zablokoval, „zostane iránska“.
Pred začiatkom americko-izraelskej vojny proti Iránu bol Hormuzský prieliv považovaný za otvorenú medzinárodnú vodnú cestu.
Prechádza ním významná časť svetových dodávok energií a ďalších komodít. Irán využíva kontrolu nad prielivom ako nástroj tlaku na Spojené štáty, ktoré sa snažia zničiť jeho vojenské kapacity a prinútiť ho vzdať sa sporného jadrového programu.
Biela vlajka a umieranie
Trump zároveň podľa Yingsta vyzval Irán, aby „vyvesil bielu vlajku kapitulácie“. Dodal však, že na uzavretie dohody sa neponáhľa.
„Sú to dobrí hráči pokru, ale umierajú,“ povedal Trump o predstaviteľoch iránskych Revolučných gárd.
Tvrdí, že medzi jeho administratívou a iránskymi predstaviteľmi existuje priamy komunikačný kanál.
Trumpova vojna s Iránom je pritom v USA čoraz nepopulárnejšia pred novembrovými voľbami do Kongresu.
Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Ománu vybombardovaním, ak bude prekážať dohode o Hormuze © SITA Všetky práva vyhradené.
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