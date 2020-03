Trump chce opatrenia proti koronavírusu čo najskôr zrušiť, viac ho zaujíma poškodenie americkej ekonomiky

Uzatvorenie krajiny by vraj zničilo krajinu

Trumpove argumenty

25.3.2020 - Americký prezident Donald Trump v utorok všetkým pripomenul, že pochádza zo sveta biznisu. Vo vystúpení prenášanom naživo z Bieleho domu televíziou Fox News vyhlásil, že chce čím skôr zrušiť prísne opatrenia na boj proti koronavírusu, pretože je presvedčený, že ich dlhšie ponechanie v platnosti by nezvratne poškodilo americkú ekonomiku, čo sa nesmie stať.Trump zanovito obhajoval teóriu, že kolaps hospodárstva by údajne pripravil o život viac ľudí ako koronavírus, ktorého nebezpečenstvo opakovane spochybňoval.Trumpove zvláštne, či minimálne polemické výroky zazneli pritom práve v deň, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že podľa jej očakávaní by sa práve Spojené štáty mohli stať po Číne a Taliansku ďalším hlavným svetovým ohniskom nákazy."Takýmto spôsobom zničíte krajinu, ak ju uzatvoríte," argumentoval Trump v prenose na Fox News."Ak uvrhnete hospodárstvo do veľkej recesie, stratíte viac ľudí (ako z dôvodu nakazenia koronavírusom - pozn. SITA), " povedal.Život by sa podľa Trumpa mal vrátiť do normálu ešte pred Veľkou nocou."Treba spraviť toto rozhodnutie. Priniesol som si sem nejaké čísla. Každoročne zomierajú tisíce a tisíce ľudí na chrípku. Ale zato ešte nezatvárame ekonomiku. Každoročne zomierajú tisíce ľudí pri automobilových nehodách," pokúšal sa argumentovať Trump.