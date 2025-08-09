Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

09. augusta 2025

09. augusta 2025

Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov neďaleko hraníc s Kambodžou


Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov na hliadke neďaleko hraníc s Kambodžou. Výbuch sa stal niekoľko dní po tom, čo sa obe strany dohodli na predĺžení prímeria, ktoré ukončilo ich ...



thailand_cambodia_75129 676x451 9.8.2025 (SITA.sk) - Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov na hliadke neďaleko hraníc s Kambodžou. Výbuch sa stal niekoľko dní po tom, čo sa obe strany dohodli na predĺžení prímeria, ktoré ukončilo ich najsmrteľnejšie strety za posledné desaťročia.


K výbuchu došlo v provincii Sisaket okolo 10:00, uviedla thajská kráľovská armáda vo vyhlásení. Jeden vojak utrpel ťažké zranenie nohy, ďalší bol zranený na chrbte a ruke a tretí utrpel extrémne preťaženie ucha. K incidentu došlo po päťdňovom konflikte, ktorý zabil najmenej 43 ľudí pri vzplanutí dlhotrvajúceho sporu o starobylé pohraničné chrámy.

Po sobotňajšom výbuchu thajské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Kambodžu z kladenia nových nášľapných mín a uviedlo, že podá oficiálny protest. Kambodžský úrad pre boj proti mínam a pomoc obetiam vo vyhlásení poprel, že boli umiestnené akékoľvek nové míny.

Thajský úradujúci premiér Phumtham Wechayachai bol v sobotu v susednej provincii Surin a nariadil armáde, aby zabezpečila, že zranení vojaci dostanú plnú lekársku starostlivosť.


Zdroj: SITA.sk - Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov neďaleko hraníc s Kambodžou © SITA Všetky práva vyhradené.

