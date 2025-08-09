|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. augusta 2025
Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov neďaleko hraníc s Kambodžou
Tagy: Konflikt výbuch míny
Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov na hliadke neďaleko hraníc s Kambodžou. Výbuch sa stal niekoľko dní po tom, čo sa obe strany dohodli na predĺžení prímeria, ktoré ukončilo ich ...
Zdieľať
9.8.2025 (SITA.sk) - Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov na hliadke neďaleko hraníc s Kambodžou. Výbuch sa stal niekoľko dní po tom, čo sa obe strany dohodli na predĺžení prímeria, ktoré ukončilo ich najsmrteľnejšie strety za posledné desaťročia.
K výbuchu došlo v provincii Sisaket okolo 10:00, uviedla thajská kráľovská armáda vo vyhlásení. Jeden vojak utrpel ťažké zranenie nohy, ďalší bol zranený na chrbte a ruke a tretí utrpel extrémne preťaženie ucha. K incidentu došlo po päťdňovom konflikte, ktorý zabil najmenej 43 ľudí pri vzplanutí dlhotrvajúceho sporu o starobylé pohraničné chrámy.
Po sobotňajšom výbuchu thajské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Kambodžu z kladenia nových nášľapných mín a uviedlo, že podá oficiálny protest. Kambodžský úrad pre boj proti mínam a pomoc obetiam vo vyhlásení poprel, že boli umiestnené akékoľvek nové míny.
Thajský úradujúci premiér Phumtham Wechayachai bol v sobotu v susednej provincii Surin a nariadil armáde, aby zabezpečila, že zranení vojaci dostanú plnú lekársku starostlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov neďaleko hraníc s Kambodžou © SITA Všetky práva vyhradené.
K výbuchu došlo v provincii Sisaket okolo 10:00, uviedla thajská kráľovská armáda vo vyhlásení. Jeden vojak utrpel ťažké zranenie nohy, ďalší bol zranený na chrbte a ruke a tretí utrpel extrémne preťaženie ucha. K incidentu došlo po päťdňovom konflikte, ktorý zabil najmenej 43 ľudí pri vzplanutí dlhotrvajúceho sporu o starobylé pohraničné chrámy.
Po sobotňajšom výbuchu thajské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Kambodžu z kladenia nových nášľapných mín a uviedlo, že podá oficiálny protest. Kambodžský úrad pre boj proti mínam a pomoc obetiam vo vyhlásení poprel, že boli umiestnené akékoľvek nové míny.
Thajský úradujúci premiér Phumtham Wechayachai bol v sobotu v susednej provincii Surin a nariadil armáde, aby zabezpečila, že zranení vojaci dostanú plnú lekársku starostlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch nášľapnej míny zranil troch thajských vojakov neďaleko hraníc s Kambodžou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konflikt výbuch míny
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump chystá armádu do boja proti drogovým kartelom, ktoré označil za teroristické organizácie
Trump chystá armádu do boja proti drogovým kartelom, ktoré označil za teroristické organizácie
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru
Zelenskyj telefonoval so Starmerom aj Macronom, spojencov vyzýva na jasné kroky k udržateľnému mieru