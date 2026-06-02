Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Trump dúfa vo večné prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. Americko-iránske rokovania podľa neho rýchlo napredujú
Prezident na platforme Truth Social uviedol, že Netanjahu súhlasil so zrušením plánovaného zásahu v Bejrúte, zatiaľ čo Hizballáh prisľúbil, že zastaví všetku paľbu.
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že Izrael a libanonské hnutie Hizballáh súhlasili so zastavením bojov po jeho telefonátoch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a nemenovaným predstaviteľom Hizballáhu. Dodal, že rokovania s Iránom opäť rýchlo napredujú, keď sa už zdalo, že uviazli pre izraelskú ofenzívu v Libanone.
Trump na platforme Truth Social uviedol, že Netanjahu súhlasil so zrušením plánovaného zásahu v Bejrúte, zatiaľ čo Hizballáh prisľúbil, že „všetka streľba sa zastaví“. Zároveň napísal, že žiadne izraelské jednotky nebudú vyslané do Bejrútu a tie, ktoré už smerovali k mestu, boli odvolané.
Prezidentove vyjadrenia prišli krátko potom, ako iránska agentúra Tasním oznámila, že Teherán pozastavil sprostredkované rokovania s Washingtonom na protest proti rozširovaniu izraelskej ofenzívy proti libanonskému Hizballáhu, ktorý je spojencom Iránu.
V osobitnom príspevku zverejnenom neskôr Trump napísal: „Rokovania s Iránskou islamskou republikou pokračujú rýchlym tempom. Ďakujem za pozornosť v tejto záležitosti“.
Napätie medzi USA a Izraelom v otázke Libanonu však pretrváva. Netanjahu spochybnil existenciu prímeria s Hizballáhom a spravodajský portál Axios informoval, že Trump v súkromnom rozhovore označil izraelského premiéra za „šialeného“ a obvinil ho z ohrozovania mierových rokovaní s Iránom.
„Dnes večer som hovoril s prezidentom Trumpom a povedal som mu, že ak Hizballáh neprestane útočiť na naše mestá a našich občanov, Izrael udrie na teroristické ciele v Bejrúte,“ uviedol Netanjahu vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
Prezident USA tieto tvrdenia poprel a na sieti Truth Social zopakoval, že Izrael zrušil plánovanú veľkú operáciu v Libanone a Hizballáh súhlasil so zastavením streľby. „Uvidíme, ako dlho to potrvá. Dúfam, že to bude na VEČNOSŤ,“ zakončil príspevok.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
