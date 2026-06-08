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08. júna 2026
Žilinka upozornil na prepad stíhania daňových deliktov, zmeny sa nedočkal
Generálny prokurátor v marci upozornil, že v porovnaní s rokom 2024 bol v roku 2025 pre daňové trestné činy zaznamenaný pokles. Odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok ...
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8.6.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor v marci upozornil, že v porovnaní s rokom 2024 bol v roku 2025 pre daňové trestné činy zaznamenaný pokles.
Odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku nebola vypočutá. Žilinka to napísal na sociálnej sieti. Zároveň pripomenul, že ešte v marci na základe štatistických dát poukázal na výrazný prepad trestnoprávnej reakcie štátu na daňové delikty v roku 2025, na ktoré mala vplyv aj novela Trestného zákona účinná od 6. augusta 2024.
„Na základe poznatkov Generálnej prokuratúry SR vyplývajúcich z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov, ako aj zistení zo ,Zhodnotenia postupu orgánov činných v trestnom konaní pri postihovaní zodpovedných osôb pre trestné činy daňové v súvislosti s novelami Trestného zákona vykonanými v roku 2024', som v marci 2026 predložil predsedovi Národnej rady SR legislatívny podnet v podobe paragrafového znenia s dôvodovou správou, ktorého cieľom mal byť účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov Európskej únie," zdôraznil Žilinka. Doplnil, že je mu ľúto, že jeho názor nebol v tejto súvislosti nakoniec zohľadnený.
Generálny prokurátor v marci upozornil, že v porovnaní s rokom 2024 bol v roku 2025 pre daňové trestné činy zaznamenaný 57-percentný pokles odstíhaných osôb a 61-percentný pokles obžalovaných osôb. Pri trestnom čine daňového podvodu, pri ktorom dochádza k neoprávnenému uplatňovaniu nároku na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane, ktoré už sú v dispozícii štátu, bol oproti roku 2024 zaznamenaný 49-percentný pokles odstíhaných osôb a 57-percentný pokles obžalovaných osôb.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozornil na prepad stíhania daňových deliktov, zmeny sa nedočkal © SITA Všetky práva vyhradené.
Odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty zo strany generálneho prokurátora Maroša Žilinku nebola vypočutá. Žilinka to napísal na sociálnej sieti. Zároveň pripomenul, že ešte v marci na základe štatistických dát poukázal na výrazný prepad trestnoprávnej reakcie štátu na daňové delikty v roku 2025, na ktoré mala vplyv aj novela Trestného zákona účinná od 6. augusta 2024.
„Na základe poznatkov Generálnej prokuratúry SR vyplývajúcich z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov, ako aj zistení zo ,Zhodnotenia postupu orgánov činných v trestnom konaní pri postihovaní zodpovedných osôb pre trestné činy daňové v súvislosti s novelami Trestného zákona vykonanými v roku 2024', som v marci 2026 predložil predsedovi Národnej rady SR legislatívny podnet v podobe paragrafového znenia s dôvodovou správou, ktorého cieľom mal byť účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej kriminalite a súvisiaca ochrana finančných záujmov Európskej únie," zdôraznil Žilinka. Doplnil, že je mu ľúto, že jeho názor nebol v tejto súvislosti nakoniec zohľadnený.
Generálny prokurátor v marci upozornil, že v porovnaní s rokom 2024 bol v roku 2025 pre daňové trestné činy zaznamenaný 57-percentný pokles odstíhaných osôb a 61-percentný pokles obžalovaných osôb. Pri trestnom čine daňového podvodu, pri ktorom dochádza k neoprávnenému uplatňovaniu nároku na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane, ktoré už sú v dispozícii štátu, bol oproti roku 2024 zaznamenaný 49-percentný pokles odstíhaných osôb a 57-percentný pokles obžalovaných osôb.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozornil na prepad stíhania daňových deliktov, zmeny sa nedočkal © SITA Všetky práva vyhradené.
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