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18. októbra 2026

Zelenskyj pre NBC: Formálna podpora Moskvy zo strany Washingtonu by bola historická chyba a veľká tragédia


Tagy: americké sankcie voči Rusku americko-ukrajinské vzťahy Americký prezident podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt spravodajské informácie Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Napriek súčasným sporom uviedol, že USA naďalej považuje za spojenca a verí, že podpora Ukrajiny zostáva v americkej politike nadstraníckou témou. Ukrajinský prezident



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belgium_europe_summit_15625 676x451 18.10.2026 (SITA.sk) - Napriek súčasným sporom uviedol, že USA naďalej považuje za spojenca a verí, že podpora Ukrajiny zostáva v americkej politike nadstraníckou témou.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je vďačný za obnovenie zdieľania spravodajských informácií, ktoré USA na istý čas pozastavili, a Ukrajina sa podľa jeho slov stala zraniteľnejšou voči ruským raketovým útokom.

Bolo to na určitý čas zablokované. Potom to americká strana obnovila. Sme za to veľmi vďační. Teraz to funguje,“ povedal Zelenskyj v rozhovore, ktorý stanica NBC zverejnila v nedeľu.

Tri dni v nevedomosti


Podľa ukrajinského prezidenta disponujú USA jedinečnými spravodajskými informáciami o odpálení ruských balistických rakiet. „Len Spojené štáty majú tieto jedinečné spravodajské informácie, ktoré nám dokážu povedať, kedy Rusko použije balistické rakety. Počas troch dní sme ich počas balistických útokov nedostávali,“ uviedol.

Zelenskyj sa vyjadril aj k nedávnym obmedzeniam satelitných služieb spoločnosti SpaceX, na ktoré sa Ukrajina spolieha pri vojenskej komunikácii. Tvrdí, že išlo o rozhodnutie pochádzajúce od americkej administratívy. „Myslím si, že to bol odkaz americkej vlády na obmedzenie rýchlosti. A spoločnosť SpaceX to technicky vykonala,“ povedal.

Nikomu to nepomôže


Ukrajinský líder zároveň varoval, že formálna podpora Ruska zo strany Washingtonu by bola „historickou chybou“. Napriek súčasným sporom však uviedol, že USA naďalej považuje za spojenca a verí, že podpora Ukrajiny zostáva v americkej politike nadstraníckou témou.

Chceme mu dôverovať a dúfam, že svoje rozhodnutia zmení,“ povedal na adresu prezidenta Trumpa. „Myslím si, že sú to chyby. Nepomôžu nám a nepomôžu ani Spojeným štátom.

Tragická chyba


Trump v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktorým pozastavil uplatňovanie nových sankcií voči Rusku prijatých Kongresom minulý mesiac. Zelenskyj rozhodnutie označil za krok, ktorý „posilňuje Putinovu vojnu proti nám“.

Ak sa Washington oficiálne postaví na stranu Moskvy, bude to historická chyba a veľká tragédia,“ dodal ukrajinský prezident.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj pre NBC: Formálna podpora Moskvy zo strany Washingtonu by bola historická chyba a veľká tragédia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké sankcie voči Rusku americko-ukrajinské vzťahy Americký prezident podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt spravodajské informácie Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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