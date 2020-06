Trump ohlásil návrat k predvolebným zhromaždeniam aj napriek pandémii, prvý míting sa uskutoční v Tulse

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2020 - Americký prezident Donald Trump plánuje návrat k svojim predvolebným zhromaždeniam. Prvý míting od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 by sa mal konať už budúci piatok v oklahomskej Tulse.Nasledovať by mali ďalšie podujatia na Floride, v Texase a Arizone. Oznámil to v stredu počas okrúhleho stola so svojimi afroamerickými podporovateľmi.Trumpove mítingy, ktoré zvyčajne pritiahnu desiatky tisíc ľudí, z bezpečnostných dôvodov prerušili 2. marca v súvislosti s pandémiou koronavírusu.Trumpova kampaň už dlhšie plánuje ich obnovenie, a to aj napriek pandémii a skutočnosti, že v krajine naďalej pribúdajú nakazení aj mŕtvi.Spojené štáty, ktorým patrí nelichotivé celosvetové prvenstvo v oboch štatistikách, už potvrdili vyše dva milióny prípadov nákazy a hlásia viac ako 112-tisíc mŕtvych.