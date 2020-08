Trump otvorene dranká podiel z predaja amerických operácií TikToku, prirovnávajú ho k mafii

Čína varuje americkú vládu

Nie je záruka, že sa obchod uskutoční

4.8.2020 (Webnoviny.sk) - Americká štátna pokladnica by mala dostať podiel z predaja amerických operácií aplikácii TikTok , čínskej firmy ByteDance. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump s tým, že šéfovi spoločnosti Microsoft , ktorá o kúpe rokuje, oznámil požiadavku o "podstatnú časť" kúpnej ceny."Spojené štáty by mali dostať veľmi vysoké percento z tejto ceny, pretože to umožňujeme," vyjadril sa na margo obchodu Trump s tým, že je to podľa neho "veľmi férové".Trump zároveň varoval, že ak Microsoft alebo niekto iný do 15. septembra dohodu o kúpe amerických aktivít TikToku neuzavrie, aplikáciu zakáže. Zákazom aplikácie pritom hrozil už v piatok.Podľa viacerých právnych odborníkov je Trumpova požiadavka veľmi neortodoxná. Právnik Nicholas Klein z DLA Piper sa pre spravodajský portál BBC vyjadril, že vo všeobecnosti "vláda nemá právomoc na to, aby si vzala podiel zo súkromného obchodu" cez Komisiu pre zahraničné investície v Spojených štátoch, ktorá posudzuje niektoré zahraničné investície v USA."Nerada to hovorím, ale je to druh správania podobného mafii - hrozí zákazom, ktorý tlačí cenu dole, potom povie: 'mali by sme potom dostať podiel z tejto dohody, ako vďaku za to, čo sme tam urobili’," povedala zase pre BBC Today reportérka Charlotte Jee z MIT Technology Review, ktorý vlastní Massachusettská technická univerzita.Čínske štátne noviny China Daily zase na dianie okolo TikToku uviedli, že Peking neprijme "krádež" čínskej technologickej spoločnosti. V editoriáli zároveň varovali, že Čína má "veľa spôsobov ako reagovať," ak zakročí americká vláda.Microsoft cez víkend potvrdil, že napreduje s rokovaniami o kúpe amerických operácií TikToku, pričom dúfa, že v tejto veci dokončia diskusie do 15. septembra, informuje spravodajský portál BBC. Rokovania sú však podľa technologického giganta v "predbežnom štádiu" a neexistuje "žiadna záruka", že nákup bude pokračovať.Microsoft by chcel kúpiť služby aj v Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Na týchto trhoch sa aplikáciu chystá aj prevádzkovať.Čínsky pôvod aplikácie vyvoláva v USA, kde má okolo 80 miliónov aktívnych používateľov, obavy o národnú bezpečnosť. Niektorí politici sa obávajú, že by aplikáciu mohol ByteDance zneužiť na zber osobných dát Američanov. Firma však tvrdí, že je zaviazaná k ochrane súkromia a bezpečnosti používateľov.V USA však nemusí mať problém len TikTok. Americký minister zahraničia Mike Pompeo v nedávnom rozhovore s Fox News uviedol, že Trump v najbližších dňoch zakročí proti softvéru, ktorý vlastnia v Číne a podľa neho predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť.