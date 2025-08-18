Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Zo zahraničia

19. augusta 2025

Trump prerušil rokovanie o Ukrajine s Európanmi, aby zatelefonoval Putinovi


Americký prezident Donald Trump v pondelok prerušil diskusiu v Bielom dome s európskymi lídrami o Ukrajine, aby telefonoval s ruským vodcom



Zdieľať
russia_putin_75131 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok prerušil diskusiu v Bielom dome s európskymi lídrami o Ukrajine, aby telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Uviedol to zdroj blízky rokovaniam.


Telefonát sa uskutočnil v čase, keď Trump hostil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a lídrov Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, Európskej komisie a NATO, uviedol zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity.

Pred pondelkovým stretnutím Trump tlačil na Ukrajinu, aby sa vzdala Krymu a upustila od svojho cieľa vstúpiť do NATO. Ide o kľúčové požiadavky ruského vládcu.

Putin od Ukrajiny zároveň chce, aby sa Kyjev vzdal celého východoukrajinského regiónu Donbas, ktorého veľká časť je stále v rukách ukrajinskej armády. Podľa predstáv vládcu Kremľa by ústupkom ruskej strany malo byť zmrazenie ostatných frontových línií. Ukrajina darovanie území, ktoré má pod svojou kontrolou, odmieta.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Trump prerušil rokovanie o Ukrajine s Európanmi, aby zatelefonoval Putinovi © SITA Všetky práva vyhradené.

