19. augusta 2025
Trump prerušil rokovanie o Ukrajine s Európanmi, aby zatelefonoval Putinovi
Tagy: Americký prezident Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump v pondelok prerušil diskusiu v Bielom dome s európskymi lídrami o Ukrajine, aby telefonoval s ruským vodcom
19.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok prerušil diskusiu v Bielom dome s európskymi lídrami o Ukrajine, aby telefonoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Uviedol to zdroj blízky rokovaniam.
Telefonát sa uskutočnil v čase, keď Trump hostil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a lídrov Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Fínska, Európskej komisie a NATO, uviedol zdroj pre agentúru AFP pod podmienkou anonymity.
Pred pondelkovým stretnutím Trump tlačil na Ukrajinu, aby sa vzdala Krymu a upustila od svojho cieľa vstúpiť do NATO. Ide o kľúčové požiadavky ruského vládcu.
Putin od Ukrajiny zároveň chce, aby sa Kyjev vzdal celého východoukrajinského regiónu Donbas, ktorého veľká časť je stále v rukách ukrajinskej armády. Podľa predstáv vládcu Kremľa by ústupkom ruskej strany malo byť zmrazenie ostatných frontových línií. Ukrajina darovanie území, ktoré má pod svojou kontrolou, odmieta.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
