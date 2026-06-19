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19. júna 2026

Trump po dohode s Iránom obracia pozornosť na Severnú Kóreu


Tagy: Juhokórejský prezident rusko-severokórejské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Severná Kórea

Juhokórejský prezident šéfovi Bieleho domu odkázal, že sankcie voči Pchjongjangu strácajú účinnosť pre podporu z Ruska. Americký prezident



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south_korea_politics_5_332 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Juhokórejský prezident šéfovi Bieleho domu odkázal, že sankcie voči Pchjongjangu strácajú účinnosť pre podporu z Ruska.

Americký prezident Donald Trump sa po uzavretí dohody s Iránom chce viac sústrediť na Severnú Kóreu.


Po stretnutí s Trumpom na summite skupiny G7 vo Francúzsku to v piatok oznámil juhokórejský prezident I Če-mjong.


„Prezident Trump povedal, že nastal čas venovať pozornosť otázke Severnej Kórey,“ uviedol I na tlačovej konferencii v Soule.



Neúčinné sankcie


Juhokórejský líder zároveň amerického prezidenta upozornil, že doterajšia politika sankcií voči Pchjongjangu neprináša očakávané výsledky. „Povedal som mu, že sankcie a tlak sú neúčinné,“ vyhlásil.


Podľa I Če-mjonga účinnosť sankcií výrazne oslabuje vojenská spolupráca medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ktorá sa prehĺbila v súvislosti s vojnou na Ukrajine.


Aj obmedzená pomoc z Moskvy podľa neho predstavuje pre režim Kim Čong-una významnú podporu.



Trump a Kim


Špekulácie o možnom obnovení diplomatických kontaktov medzi Washingtonom a Pchjongjangom posilnil aj samotný Trump.


Krátko po oznámení dohody s Iránom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu zo stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure v roku 2018.


Obe Kórey sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže konflikt z rokov 1950 až 1953 sa skončil len prímerím, nie mierovou zmluvou.




Zdroj: SITA.sk - Trump po dohode s Iránom obracia pozornosť na Severnú Kóreu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Juhokórejský prezident rusko-severokórejské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Severná Kórea
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