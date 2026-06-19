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19. júna 2026
Trump po dohode s Iránom obracia pozornosť na Severnú Kóreu
Juhokórejský prezident šéfovi Bieleho domu odkázal, že sankcie voči Pchjongjangu strácajú účinnosť pre podporu z Ruska. Americký prezident
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Americký prezident Donald Trump sa po uzavretí dohody s Iránom chce viac sústrediť na Severnú Kóreu.
Po stretnutí s Trumpom na summite skupiny G7 vo Francúzsku to v piatok oznámil juhokórejský prezident I Če-mjong.
„Prezident Trump povedal, že nastal čas venovať pozornosť otázke Severnej Kórey,“ uviedol I na tlačovej konferencii v Soule.
Neúčinné sankcie
Juhokórejský líder zároveň amerického prezidenta upozornil, že doterajšia politika sankcií voči Pchjongjangu neprináša očakávané výsledky. „Povedal som mu, že sankcie a tlak sú neúčinné,“ vyhlásil.
Podľa I Če-mjonga účinnosť sankcií výrazne oslabuje vojenská spolupráca medzi Severnou Kóreou a Ruskom, ktorá sa prehĺbila v súvislosti s vojnou na Ukrajine.
Aj obmedzená pomoc z Moskvy podľa neho predstavuje pre režim Kim Čong-una významnú podporu.
Trump a Kim
Špekulácie o možnom obnovení diplomatických kontaktov medzi Washingtonom a Pchjongjangom posilnil aj samotný Trump.
Krátko po oznámení dohody s Iránom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu zo stretnutia so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure v roku 2018.
Obe Kórey sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže konflikt z rokov 1950 až 1953 sa skončil len prímerím, nie mierovou zmluvou.
Zdroj: SITA.sk - Trump po dohode s Iránom obracia pozornosť na Severnú Kóreu © SITA Všetky práva vyhradené.
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