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19. júna 2026
Fico poďakoval koalícii, no pri hlasovaní o dôvere ho zarazila opozícia. Mnohí poslanci si nesplnili formálnu povinnosť
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hlasovanie o dôvere vláde Opozícia ozdravovanie verejných financií Premiér Slovenskej republiky Rozpočtová zodpovednosť Ukrajinský prezident
Fico poukázal na fakt, že 78 (koaličných) poslancov vládu podporilo, no zo 72 poslancov opozície prišlo do parlamentu a hlasovalo proti iba 54.
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19.6.2026 (SITA.sk) - Fico poukázal na fakt, že 78 (koaličných) poslancov vládu podporilo, no zo 72 poslancov opozície prišlo do parlamentu a hlasovalo proti iba 54.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) poďakoval koaličným poslancom, ktorí podporili vládu pri hlasovaní o dôvere, zarazila ho ale opozícia. Ako Fico uviedol v reakcii, ktorú sprostredkoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, správu o výsledku hlasovania o dôvere vlády dostal po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Chcem poďakovať poslancom vládnej koalície za to, že všetci, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, podporili vládu a vyslovili jej dôveru,” uviedol.
Za zarážajúce ale označil to, že daná téma, ktorá pútala pozornosť predstaviteľov opozície, nepritiahla do Národnej rady SR všetkých opozičných poslancov. Predseda vlády poukázal, že 78 (koaličných) poslancov vládu podporilo, no zo 72 poslancov opozície prišlo do parlamentu a hlasovalo proti iba 54.
„To len svedčí o tom, čo sú skutočné ciele slovenskej opozície,” myslí si Fico. Hlasovanie o dôvere bolo podľa premiéra „také zvláštne”, pretože museli naplniť formálnu povinnosť, ktorá vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
„Ak máme na Slovensku dlh v určitej výške, tak podľa tohto zákona musí vláda požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery. Mali sme iný názor na to, že kedy má vláda pristúpiť k takémuto kroku, ale túto našu dilemu vyriešil Ústavný súd Slovenskej republiky,” pripomenul. Fico ihneď zvolal vládu, požiadali Národnú radu SR, a tá o tejto veci rozhodla.
„Je to paradoxné v tom, že máme v Európskej únii a v eurozóne krajiny, ktoré majú dlh vyšší ako sto percent. Máme niektoré krajiny, ktoré majú stodvadsať, stotridsať percent, ale nemajú ústavné zákony o fiškálnej zodpovednosti, rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by ich nútili robiť takéto veľmi extrémne politické kroky, ako je podanie žiadosti o vyslovenie dôvery,” poznamenal.
Hlasovanie v parlamente podľa premiéra opäť potvrdilo, že v zásadných otázkach sú vládni partneri, vládne strany i ďalší poslanci, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, pohromade.
„Chcem im za to poďakovať. Tak, ako som už poďakoval aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027,” uviedol.
Fico dodal, že rozprava v parlamente ukázala aj to, že robíme všetko pre ozdravovanie verejných financií, ktoré im, podľa jeho slov, predošlé vlády odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii.
„A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia a naše úsilie oceňujú aj rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating,” uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Fico poďakoval koalícii, no pri hlasovaní o dôvere ho zarazila opozícia. Mnohí poslanci si nesplnili formálnu povinnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) poďakoval koaličným poslancom, ktorí podporili vládu pri hlasovaní o dôvere, zarazila ho ale opozícia. Ako Fico uviedol v reakcii, ktorú sprostredkoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, správu o výsledku hlasovania o dôvere vlády dostal po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Chcem poďakovať poslancom vládnej koalície za to, že všetci, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, podporili vládu a vyslovili jej dôveru,” uviedol.
Za zarážajúce ale označil to, že daná téma, ktorá pútala pozornosť predstaviteľov opozície, nepritiahla do Národnej rady SR všetkých opozičných poslancov. Predseda vlády poukázal, že 78 (koaličných) poslancov vládu podporilo, no zo 72 poslancov opozície prišlo do parlamentu a hlasovalo proti iba 54.
Naplnenie formálnej povinnosti
„To len svedčí o tom, čo sú skutočné ciele slovenskej opozície,” myslí si Fico. Hlasovanie o dôvere bolo podľa premiéra „také zvláštne”, pretože museli naplniť formálnu povinnosť, ktorá vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
„Ak máme na Slovensku dlh v určitej výške, tak podľa tohto zákona musí vláda požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery. Mali sme iný názor na to, že kedy má vláda pristúpiť k takémuto kroku, ale túto našu dilemu vyriešil Ústavný súd Slovenskej republiky,” pripomenul. Fico ihneď zvolal vládu, požiadali Národnú radu SR, a tá o tejto veci rozhodla.
Hlasovanie potvrdilo spojitosť koalície
„Je to paradoxné v tom, že máme v Európskej únii a v eurozóne krajiny, ktoré majú dlh vyšší ako sto percent. Máme niektoré krajiny, ktoré majú stodvadsať, stotridsať percent, ale nemajú ústavné zákony o fiškálnej zodpovednosti, rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by ich nútili robiť takéto veľmi extrémne politické kroky, ako je podanie žiadosti o vyslovenie dôvery,” poznamenal.
Hlasovanie v parlamente podľa premiéra opäť potvrdilo, že v zásadných otázkach sú vládni partneri, vládne strany i ďalší poslanci, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, pohromade.
Ozdravovanie verejných financií
„Chcem im za to poďakovať. Tak, ako som už poďakoval aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027,” uviedol.
Fico dodal, že rozprava v parlamente ukázala aj to, že robíme všetko pre ozdravovanie verejných financií, ktoré im, podľa jeho slov, predošlé vlády odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii.
„A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia a naše úsilie oceňujú aj rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating,” uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Fico poďakoval koalícii, no pri hlasovaní o dôvere ho zarazila opozícia. Mnohí poslanci si nesplnili formálnu povinnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hlasovanie o dôvere vláde Opozícia ozdravovanie verejných financií Premiér Slovenskej republiky Rozpočtová zodpovednosť Ukrajinský prezident
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