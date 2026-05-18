 24hod.sk    Zo zahraničia

18. mája 2026

Trump pohrozil Iránu zničením, ak nepristúpi na mierovú dohodu


Konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom naďalej destabilizuje Blízky východ a tlačí nahor ceny energií. Americký prezident



18.5.2026 (SITA.sk) - Konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom naďalej destabilizuje Blízky východ a tlačí nahor ceny energií.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu dôrazne varoval Irán, že ak rýchlo nepristúpi na mierovú dohodu so Spojenými štátmi, „nezostane z neho nič“.


„Iránu sa čas kráti a mal by sa pohnúť, RÝCHLO, inak z neho nezostane vôbec nič,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „ČAS JE KĽÚČOVÝ!“



Konflikt sa naťahuje


Washington je vo vojenskom konflikte s Teheránom od 28. februára, keď americké a izraelské sily spustili rozsiahle útoky proti Iránu.


Napriek prímeriu dohodnutému 8. apríla sa rokovania o ukončení vojny prakticky zastavili a sporadické útoky pokračujú.


Konflikt zároveň vážne narušil situáciu v oblasti Hormuzského prielivu, cez ktorý za normálnych okolností prechádza približne pätina svetového exportu ropy. Boje prispeli aj k rastu cien energií a vyvolali ďalšie napätie medzi Izraelom a Libanonom.



Dohoda v nedohľadne


Irán podporujúci libanonské hnutie Hizballáh žiada trvalé prímerie v Libanone ešte pred uzavretím širšej dohody so Spojenými štátmi.


Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že Hizballáh počas víkendu vystrelil na Izrael a izraelské jednotky približne 200 striel napriek predĺženému prímeriu medzi Izraelom a Libanonom.



Žiadne ústupky


Iránske médiá zároveň tvrdia, že Washington vo svojej poslednej reakcii na iránsky návrh rokovaní neponúkol žiadne významné ústupky.


Agentúra Fars uviedla, že Spojené štáty požadujú, aby Irán ponechal v prevádzke len jedno jadrové zariadenie a zásoby vysoko obohateného uránu presunul do USA.




Zdroj: SITA.sk - Trump pohrozil Iránu zničením, ak nepristúpi na mierovú dohodu © SITA Všetky práva vyhradené.

