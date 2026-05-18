Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Trump pohrozil Iránu zničením, ak nepristúpi na mierovú dohodu
Konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom naďalej destabilizuje Blízky východ a tlačí nahor ceny energií. Americký prezident
Americký prezident Donald Trump v nedeľu dôrazne varoval Irán, že ak rýchlo nepristúpi na mierovú dohodu so Spojenými štátmi, „nezostane z neho nič“.
„Iránu sa čas kráti a mal by sa pohnúť, RÝCHLO, inak z neho nezostane vôbec nič,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. „ČAS JE KĽÚČOVÝ!“
Konflikt sa naťahuje
Washington je vo vojenskom konflikte s Teheránom od 28. februára, keď americké a izraelské sily spustili rozsiahle útoky proti Iránu.
Napriek prímeriu dohodnutému 8. apríla sa rokovania o ukončení vojny prakticky zastavili a sporadické útoky pokračujú.
Konflikt zároveň vážne narušil situáciu v oblasti Hormuzského prielivu, cez ktorý za normálnych okolností prechádza približne pätina svetového exportu ropy. Boje prispeli aj k rastu cien energií a vyvolali ďalšie napätie medzi Izraelom a Libanonom.
Dohoda v nedohľadne
Irán podporujúci libanonské hnutie Hizballáh žiada trvalé prímerie v Libanone ešte pred uzavretím širšej dohody so Spojenými štátmi.
Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že Hizballáh počas víkendu vystrelil na Izrael a izraelské jednotky približne 200 striel napriek predĺženému prímeriu medzi Izraelom a Libanonom.
Žiadne ústupky
Iránske médiá zároveň tvrdia, že Washington vo svojej poslednej reakcii na iránsky návrh rokovaní neponúkol žiadne významné ústupky.
Agentúra Fars uviedla, že Spojené štáty požadujú, aby Irán ponechal v prevádzke len jedno jadrové zariadenie a zásoby vysoko obohateného uránu presunul do USA.
Zdroj: SITA.sk
