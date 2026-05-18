|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Stoičkov, jogurty a Bangaranga. Víťazku Eurovízie Daru privítali v Sofii nadšení fanúšikovia
Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika. Stovky nadšených fanúšikov ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika.
Stovky nadšených fanúšikov s bulharskými vlajkami privítali v nedeľu na letisku v Sofii speváčku Daru, ktorá pre Bulharsko senzačne vybojovala historicky prvé víťazstvo v súťaži Eurovision Song Contest.
Dara triumfovala vo Viedni s energickou skladbou „Bangaranga“, ktorá ovládla jubilejný 70. ročník najväčšej televíznej hudobnej šou na svete. Bulharsko sa do súťaže vrátilo po trojročnej absencii a napokon v dramatickom závere predstihlo Izrael, ktorý skončil druhý.
„Keď vidím, že je tu toľko detí, toto víťazstvo pre mňa znamená nesmierne veľa, pretože im môžem ukázať, že všetko je možné,“ povedala Dara po prílete do Sofie. Následne fanúšikom zaspievala svoju víťaznú skladbu.
Bulharský premiér Rumen Radev označil jej triumf za „historický úspech pre Bulharsko“ a ocenil „mladú umelkyňu, ktorá sa vďaka talentu a profesionalite dokázala povzniesť nad všetky komplikácie a predsudky sprevádzajúce hlasovanie“.
Legendárny bulharský futbalista Christo Stoičkov, bývalý hráč FC Barcelona, patril medzi známe osobnosti, ktoré pred finále vyzývali Bulharov žijúcich v zahraničí, aby Daru podporili v televíznom hlasovaní. Gratuláciu zverejnila aj popová hviezda Lili Ivanovová, ktorá vyhlásila: „Historický úspech pre Bulharsko!“
„Odteraz už nebudeme známi len vďaka Stoičkovovi a jogurtom, ale aj vďaka ‚Bangarange‘,“ žartoval jeden z fanúšikov na letisku s odkazom na dva najznámejšie bulharské exportné produkty. Cestovné kancelárie zároveň hlásia prudký nárast rezervácií na budúcoročnú Eurovíziu, ktorú bude hostiť Sofia.
Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika. „Veľmi rada porušujem pravidlá. Som veľmi dobrá v tom, že sa riadim svojimi pravidlami - nie pravidlami niekoho iného,“ povedala po finále vo Viedni.
Bulharsko získalo celkovo 516 bodov, druhý Izrael dostal 343 bodov a tretie Rumunsko 296 bodov. Organizátori upozornili, že po prvý raz za takmer desať rokov zvíťazil rovnaký interpret u odbornej poroty aj televíznych divákov.
Zdroj: SITA.sk - Stoičkov, jogurty a Bangaranga. Víťazku Eurovízie Daru privítali v Sofii nadšení fanúšikovia © SITA Všetky práva vyhradené.
Stovky nadšených fanúšikov s bulharskými vlajkami privítali v nedeľu na letisku v Sofii speváčku Daru, ktorá pre Bulharsko senzačne vybojovala historicky prvé víťazstvo v súťaži Eurovision Song Contest.
Dara triumfovala vo Viedni s energickou skladbou „Bangaranga“, ktorá ovládla jubilejný 70. ročník najväčšej televíznej hudobnej šou na svete. Bulharsko sa do súťaže vrátilo po trojročnej absencii a napokon v dramatickom závere predstihlo Izrael, ktorý skončil druhý.
„Keď vidím, že je tu toľko detí, toto víťazstvo pre mňa znamená nesmierne veľa, pretože im môžem ukázať, že všetko je možné,“ povedala Dara po prílete do Sofie. Následne fanúšikom zaspievala svoju víťaznú skladbu.
Bulharský premiér Rumen Radev označil jej triumf za „historický úspech pre Bulharsko“ a ocenil „mladú umelkyňu, ktorá sa vďaka talentu a profesionalite dokázala povzniesť nad všetky komplikácie a predsudky sprevádzajúce hlasovanie“.
Legendárny bulharský futbalista Christo Stoičkov, bývalý hráč FC Barcelona, patril medzi známe osobnosti, ktoré pred finále vyzývali Bulharov žijúcich v zahraničí, aby Daru podporili v televíznom hlasovaní. Gratuláciu zverejnila aj popová hviezda Lili Ivanovová, ktorá vyhlásila: „Historický úspech pre Bulharsko!“
„Odteraz už nebudeme známi len vďaka Stoičkovovi a jogurtom, ale aj vďaka ‚Bangarange‘,“ žartoval jeden z fanúšikov na letisku s odkazom na dva najznámejšie bulharské exportné produkty. Cestovné kancelárie zároveň hlásia prudký nárast rezervácií na budúcoročnú Eurovíziu, ktorú bude hostiť Sofia.
Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika. „Veľmi rada porušujem pravidlá. Som veľmi dobrá v tom, že sa riadim svojimi pravidlami - nie pravidlami niekoho iného,“ povedala po finále vo Viedni.
Bulharsko získalo celkovo 516 bodov, druhý Izrael dostal 343 bodov a tretie Rumunsko 296 bodov. Organizátori upozornili, že po prvý raz za takmer desať rokov zvíťazil rovnaký interpret u odbornej poroty aj televíznych divákov.
Zdroj: SITA.sk - Stoičkov, jogurty a Bangaranga. Víťazku Eurovízie Daru privítali v Sofii nadšení fanúšikovia © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Jubilejný ročník Eurovízie má víťaza, speváčka nepatrila medzi favoritov – FOTO (17. 5. 2026)
Eurovízia 2025: Eurovíziu vyhral Rakúšan JJ s piesňou Wasted Love (18. 5. 2025)
Eurovízia 2025: Poznáme finalistov súťaže Eurovízie, Slovák reprezentujúci ČR vypadol (16. 5. 2025)
Začína sa piesňová súťaž Eurovízia, favoritom je Švédsko (13. 5. 2025)
Video: Adam Pavlovčin alias Adonxs predstavuje pieseň Kiss Kiss Goodbye pre tohtoročnú Eurovíziu (13. 3. 2025)
Organizátori Eurovízie zakázali na súťaži vlajku Európskej únie, komisia žiada vysvetlenie (13. 5. 2024)
Skupina ABBA nechce vystúpiť na Eurovízii 2024 (26. 5. 2023)
Eurovízia 2023: Víťazkou Eurovízie 2023 sa stala švédska speváčka Loreen (video) (14. 5. 2023)
Eurovízia sa budúci rok uskutoční vo Veľkej Británii, nakoľko u víťazov na Ukrajine stále prebieha vojna (25. 7. 2022)
Eurovízia 2022: Víťazom Eurovízie 2022 sa stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra (15. 5. 2022)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
NOVÝ TRIK PODVODNÍKOV: Po telefonáte vám môžu zmiznúť peniaze z účtu
NOVÝ TRIK PODVODNÍKOV: Po telefonáte vám môžu zmiznúť peniaze z účtu
<< predchádzajúci článok
Video: Jan Svěrák pozýva na film Pět švestek
Video: Jan Svěrák pozýva na film Pět švestek