 24hod.sk    Gala    Hudba

18. mája 2026

Stoičkov, jogurty a Bangaranga. Víťazku Eurovízie Daru privítali v Sofii nadšení fanúšikovia


Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika. Stovky nadšených fanúšikov ...



bulgaria_eurovision_winner_81737 676x451 18.5.2026 (SITA.sk) - Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika.


Stovky nadšených fanúšikov s bulharskými vlajkami privítali v nedeľu na letisku v Sofii speváčku Daru, ktorá pre Bulharsko senzačne vybojovala historicky prvé víťazstvo v súťaži Eurovision Song Contest.

Dara triumfovala vo Viedni s energickou skladbou „Bangaranga“, ktorá ovládla jubilejný 70. ročník najväčšej televíznej hudobnej šou na svete. Bulharsko sa do súťaže vrátilo po trojročnej absencii a napokon v dramatickom závere predstihlo Izrael, ktorý skončil druhý.

„Keď vidím, že je tu toľko detí, toto víťazstvo pre mňa znamená nesmierne veľa, pretože im môžem ukázať, že všetko je možné,“ povedala Dara po prílete do Sofie. Následne fanúšikom zaspievala svoju víťaznú skladbu.

Bulharský premiér Rumen Radev označil jej triumf za „historický úspech pre Bulharsko“ a ocenil „mladú umelkyňu, ktorá sa vďaka talentu a profesionalite dokázala povzniesť nad všetky komplikácie a predsudky sprevádzajúce hlasovanie“.

Legendárny bulharský futbalista Christo Stoičkov, bývalý hráč FC Barcelona, patril medzi známe osobnosti, ktoré pred finále vyzývali Bulharov žijúcich v zahraničí, aby Daru podporili v televíznom hlasovaní. Gratuláciu zverejnila aj popová hviezda Lili Ivanovová, ktorá vyhlásila: „Historický úspech pre Bulharsko!“

„Odteraz už nebudeme známi len vďaka Stoičkovovi a jogurtom, ale aj vďaka ‚Bangarange‘,“ žartoval jeden z fanúšikov na letisku s odkazom na dva najznámejšie bulharské exportné produkty. Cestovné kancelárie zároveň hlásia prudký nárast rezervácií na budúcoročnú Eurovíziu, ktorú bude hostiť Sofia.
 


Dara, vlastným menom Darina Jotovová, nepatrila pred začiatkom eurovízneho týždňa medzi favoritky, no po silnom vystúpení v semifinále si získala veľkú podporu publika. „Veľmi rada porušujem pravidlá. Som veľmi dobrá v tom, že sa riadim svojimi pravidlami - nie pravidlami niekoho iného,“ povedala po finále vo Viedni.

Bulharsko získalo celkovo 516 bodov, druhý Izrael dostal 343 bodov a tretie Rumunsko 296 bodov. Organizátori upozornili, že po prvý raz za takmer desať rokov zvíťazil rovnaký interpret u odbornej poroty aj televíznych divákov.


Zdroj: SITA.sk - Stoičkov, jogurty a Bangaranga. Víťazku Eurovízie Daru privítali v Sofii nadšení fanúšikovia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurovision Song Contest Eurovízia
