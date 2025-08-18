|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
|Denník - Správy
18. augusta 2025
Macron chce, aby ďalší samit o Ukrajine bol štvorstranný vrátane Európy
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s vyjadrením prezidenta USA, že očakáva trojstranné stretnutie Trump - Zelenskyj - Putin, vyzval na štvorstranné rokovanie vrátane ...
18.8.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s vyjadrením prezidenta USA, že očakáva trojstranné stretnutie Trump - Zelenskyj - Putin, vyzval na štvorstranné rokovanie vrátane Európanov.
„Myslím si, že budeme pravdepodobne potrebovať štvorstranné stretnutie, pretože keď hovoríme o bezpečnostných zárukách, hovoríme o bezpečnosti celého európskeho kontinentu,“ povedal Macron v Bielom dome na schôdzke prezidentov USA a Ukrajiny a európskych lídrov.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval, aby sa pred ďalším samitom dohodlo na Ukrajine prímerie. Nesúhlasil tak s Trumpom, ktorý už na prímerí netrvá. „Neviem si predstaviť, že by sa ďalšie stretnutie uskutočnilo bez prímeria, takže na tom pracujme a skúsme vyvinúť tlak na Rusko,“ povedal Merz v Bielom dome.
Zdroj: SITA.sk - Macron chce, aby ďalší samit o Ukrajine bol štvorstranný vrátane Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
