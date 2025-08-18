Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. augusta 2025

Macron chce, aby ďalší samit o Ukrajine bol štvorstranný vrátane Európy


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s vyjadrením prezidenta USA, že očakáva trojstranné stretnutie Trump - Zelenskyj - Putin, vyzval na štvorstranné rokovanie vrátane ...



Zdieľať
trump_russia_ukraine_war_30968 676x451 18.8.2025 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s vyjadrením prezidenta USA, že očakáva trojstranné stretnutie Trump - Zelenskyj - Putin, vyzval na štvorstranné rokovanie vrátane Európanov.


„Myslím si, že budeme pravdepodobne potrebovať štvorstranné stretnutie, pretože keď hovoríme o bezpečnostných zárukách, hovoríme o bezpečnosti celého európskeho kontinentu,“ povedal Macron v Bielom dome na schôdzke prezidentov USA a Ukrajiny a európskych lídrov.

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval, aby sa pred ďalším samitom dohodlo na Ukrajine prímerie. Nesúhlasil tak s Trumpom, ktorý už na prímerí netrvá. „Neviem si predstaviť, že by sa ďalšie stretnutie uskutočnilo bez prímeria, takže na tom pracujme a skúsme vyvinúť tlak na Rusko,“ povedal Merz v Bielom dome.


Zdroj: SITA.sk - Macron chce, aby ďalší samit o Ukrajine bol štvorstranný vrátane Európy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Trump: USA sa v rámci dohody o mieri zapoja do bezpečnostných záruk (18. 8. 2025)
 Hoteloví hostia našli v tlačiarni podklady k summitu Trump - Putin (17. 8. 2025)
 Fico: Samit na Aljaške „vymazal“ jediný povinný názor na vojnu. Riešením je dialóg a nie sankcie, tvrdí – VIDEO (16. 8. 2025)
 Slovenské reakcie na výsledky rokovaní Putina s Trumpom (16. 8. 2025)
 Hillary Clintonová je pripravená podporiť Trumpa na Nobelovu cenu za mier, ak zastaví vojnu na Ukrajine (16. 8. 2025)
 Putin sa vyhol sankciám a nesľúbil prímerie, komentoval samit bývalý Trumpov poradca (16. 8. 2025)
 Dohoda neexistuje, kým nie je uzavretá, povedal Trump po samite s Putinom (16. 8. 2025)
 Ak nebudete vyrábať produkty v Amerike, budete platiť clá, vyhlásil Donald Trump v Davose (23. 1. 2025)
 Odmietaním dohody s Ukrajinou Putin podľa Trumpa ničí Rusko (21. 1. 2025)
 Trump udelil milosť viac ako 1 500 ľuďom podieľajúcim sa na útoku na Kapitol (21. 1. 2025)



<< predchádzajúci článok
Bezpečnostné záruky Ukrajine podľa Trumpa poskytne hlavne Európa, USA pomôžu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 