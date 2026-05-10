 24hod.sk    Zo zahraničia

10. mája 2026

Trump tvrdí, že Irán je vojensky porazený a USA môžu zasiahnuť všetky ciele do dvoch týždňov


Americký prezident zároveň ostro kritizoval NATO, ktoré podľa neho nepomohlo Washingtonu počas konfliktu s Teheránom.



trump_15813 1 676x451 10.5.2026 (SITA.sk) - Americký prezident zároveň ostro kritizoval NATO, ktoré podľa neho nepomohlo Washingtonu počas konfliktu s Teheránom.

Americký prezident Donald Trump v rozhovore odvysielanom v nedeľu vyhlásil, že Spojeným štátom by stačili dva týždne na zasiahnutie „každého jedného cieľa“ v Iráne. Zároveň tvrdil, že Irán je „vojensky porazený“.



Ešte nie je koniec


V rozhovore pre nezávislú novinárku Sharyl Attkissonovú prednahranom minulý týždeň, Trump zároveň označil Severoatlantickú alianciu (NATO) za „papierového tigra“ a obvinil spojencov USA, že Washingtonu nepomohli počas konfliktu s Teheránom.


„Sú vojensky porazení. Vo vlastných hlavách si to možno neuvedomujú. Ale myslím si, že áno,“ povedal Trump o Iráne. „To však neznamená, že je koniec.“



Zasiahol by každý cieľ


Šéf Bieleho domu naznačil, že americká armáda by mohla pokračovať v útokoch. „Mohli by sme pokračovať ešte dva týždne a zasiahnuť každý jeden cieľ.


Máme určité ciele, ktoré sme chceli zasiahnuť, a splnili sme asi 70 percent z nich, ale existujú aj ďalšie ciele, ktoré by sme teoreticky mohli zasiahnuť,“ povedal. „Ale aj keby sme to neurobili, boli by to už len záverečné úpravy,“ dodal Trump.



Opäť papierový tiger


Na adresu NATO vyhlásil, že Aliancia sa „ukázala ako papierový tiger“. „Neboli tam, aby pomohli,“ povedal.


Trumpove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Irán podľa médií reagoval na najnovší americký návrh dohody o ukončení konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán.




Zdroj: SITA.sk - Trump tvrdí, že Irán je vojensky porazený a USA môžu zasiahnuť všetky ciele do dvoch týždňov © SITA Všetky práva vyhradené.

