 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Nad Bratislavou preletia vojenské vrtuľníky Black Hawk aj lietadlá Spartan, veľtrh IDEB prinesie rekordný ročník


10.5.2026 (SITA.sk) - Veľtrh IDEB otvorí prelet Black Hawkov a Spartanu.

Medzinárodný veľtrh IDEB Defence & Security 2026 veľkolepo otvorí prelet ikonických vrtuľníkov Black Hawk a transportného lietadla Spartan. Tie preletia priamo nad strechami hlavného mesta. Najambicióznejší ročník veľtrhu sa tak otvorí silným vizuálnym a zvukovým zážitkom už 12. mája o 10:00 v bratislavskej Inchebe.


Ako organizátori informovali, IDEB prichádza v doposiaľ najväčšom prevedení, so 150 vystavovateľmi zo 17 krajín Európy aj zámoria, s rekordnou výstavnou plochou a viac ako 250 kusmi modernej vojenskej a bezpečnostnej techniky.



Návštevníci uvidia techniku zblízka


„Tanky, obrnené vozidlá, robotické a bezpilotné systémy, drony a technológie, ktoré dnes formujú bezpečnosť sveta — nie za sklom, nie na fotografiách, ale v pohybe, naživo a na dosah ruky. Silnými odbornými garantmi veľtrhu sú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR,“ priblížili organizátori.



Tento ročník veľtrhu otvorí prelet vrtuľníkov UH-60M Black Hawk spolu s transportným lietadlom Spartan vo výške len 300 metrov. Ihneď po prelete sa brány Incheby v Bratislave otvoria a návštevníci si budú môcť tento legendárny stroj pozrieť aj z bezprostrednej blízkosti.



Súčasťou budú aj simulátory a bojové drony


IDEB tento rok prinesie zostavu premiér, aká sa v strednej Európe len tak nevidí. „Spoločnosť DMD GROUP predstaví prvýkrát na svete novú generáciu samohybnej húfnice ShKH EVA M3 6×6, automatizovaný mínomet SAM120 a mobilné veliteľské vozidlo CPV II — trojicu projektov, ktoré ukazujú, kam smeruje slovenský obranný priemysel. Spoločnosť EVPÚ uvedie novú generáciu diaľkovo ovládanej veže TURRA 30 V10, ktorá posúva hranice moderných zbraňových staníc,“ vymenovali organizátori.


Výnimočnú pozornosť si podľa nich zaslúži aj izraelský systém protivzdušnej obrany BARAK MX, a teda jedno z najmodernejších riešení ochrany vzdušného priestoru.



Výraznými exponátmi tohto ročníka sú aj obrnené vozidlá Patria 8×8, Pandur EVO, Borsuk, nové obrnené riešenia ZETOR GERLACH vrátane prototypu transportéra APC 6×6 a rozsiahla prezentácia MSM Group s viac ako 14 vojenskými vozidlami.


IDEB ponúkne aj zážitky, ktoré nie sú pre bežnú výstavu typické, napríklad možnosť siahnuť si na technológie, ktoré sa inak využívajú na vojenské účely. Návštevníci budú mať možnosť sadnúť si aj do simulátora vrtuľníka Black Hawk, ktorý sa používa na výcvik pilotov. Zážitok z veľtrhu posunie na vyššiu úroveň aj možnosť vyskúšať si ovládanie bojových dronov.



Program prinesie aj zásahy špeciálnych jednotiek


Súčasťou bohatého programu budú aj dynamické ukážky na vonkajšej ploche areálu. Špeciálna policajná jednotka ministerstva vnútra predvedie zásah proti ozbrojenému páchateľovi s využitím služobných vozidiel a lanovej techniky. Ukážka pod názvom Niet úniku vychádza z reálnych zásahových postupov používaných v praxi.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/ideb-defence-security-fotografie/">IDEB Defence & Security (fotografie)



„Čaká vás likvidácia výbušnín pomocou robotov, simulované útoky dronov na obrnenú techniku, zásahy špeciálnych jednotiek aj boj zblízka,“doplnili organizátori. IDEB Defence & Security 2026 tak výrazne posilňuje medzinárodné postavenie Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti. „Sprievodný program zahŕňa medzinárodné Artillery Symposium, prezentáciu európskej iniciatívy SAFE a rokovania zástupcov NATO, obranného priemyslu a akademickej sféry — priestor, kde sa stretávajú rozhodnutia s inováciami,“ uzavreli organizátori.




Zdroj: SITA.sk - Nad Bratislavou preletia vojenské vrtuľníky Black Hawk aj lietadlá Spartan, veľtrh IDEB prinesie rekordný ročník © SITA Všetky práva vyhradené.

