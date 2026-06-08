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07. júna 2026
Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom
„(To) príde potom. Ak sa budú správať dobre, ak odvedú dobrú prácu, začneme sa rozprávať,“ povedal šéf Bieleho domu. Americký prezident
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8.6.2026 (SITA.sk) - „(To) príde potom. Ak sa budú správať dobre, ak odvedú dobrú prácu, začneme sa rozprávať,“ povedal šéf Bieleho domu.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom. Povedal to v rozhovore pre NBC News, ktorý odvysielali v nedeľu.
Na otázku, či by bol ochotný v rámci potenciálnej dohody uvoľniť iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal: „Nie.“
„(To) príde potom. Ak sa budú správať dobre, ak odvedú dobrú prácu, začneme sa rozprávať,“ povedal šéf Bieleho domu.
Americké ministerstvo financií podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zvažuje, že iránske aktíva použije na odškodnenie štátov Perzského zálivu za škody spôsobené iránskymi údermi. Trump zopakoval, že presne vie, kde sa v Iráne nachádza obohatený urán, a chce ho tak či onak získať. Neuviedol však jasne, či by na to nasadil amerických vojakov.
„Ak uzavrieme dohodu, ak ju uzavrieme teraz a budeme priatelia, pôjdeme po ten urán všetci spolu. Vezmeme ho von a zničíme ho,“ povedal.
Osud obohateného uránu je jednou z najťažších otázok pri dosahovaní dohody o ukončení vojny v Iráne.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom. Povedal to v rozhovore pre NBC News, ktorý odvysielali v nedeľu.
Na otázku, či by bol ochotný v rámci potenciálnej dohody uvoľniť iránske aktíva alebo zrušiť určité sankcie voči Iránu, Trump odpovedal: „Nie.“
„(To) príde potom. Ak sa budú správať dobre, ak odvedú dobrú prácu, začneme sa rozprávať,“ povedal šéf Bieleho domu.
Americké ministerstvo financií podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zvažuje, že iránske aktíva použije na odškodnenie štátov Perzského zálivu za škody spôsobené iránskymi údermi. Trump zopakoval, že presne vie, kde sa v Iráne nachádza obohatený urán, a chce ho tak či onak získať. Neuviedol však jasne, či by na to nasadil amerických vojakov.
„Ak uzavrieme dohodu, ak ju uzavrieme teraz a budeme priatelia, pôjdeme po ten urán všetci spolu. Vezmeme ho von a zničíme ho,“ povedal.
Osud obohateného uránu je jednou z najťažších otázok pri dosahovaní dohody o ukončení vojny v Iráne.
Zdroj: SITA.sk - Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom © SITA Všetky práva vyhradené.
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