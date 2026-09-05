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05. septembra 2026
Trumpova politika sa zmenila na videohru. Hráči naháňajú migrantov a stavajú múr
Najväčšiu pozornosť vyvolali hry venované migračnej politike. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa preniesla ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Najväčšiu pozornosť vyvolali hry venované migračnej politike.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa preniesla svoju politiku do sveta videohier. Na oficiálnej stránke Bieleho domu vytvorila sekciu Arcade s retro hrami v štýle 80. rokov, ktoré sa venujú témam od nelegálnej migrácie cez rozpočtové programy až po školské stravovanie.
Najväčšiu pozornosť vyvolali hry venované migračnej politike. V Rio Run sa hráč ujme úlohy Toma Homana, ktorý v Trumpovej administratíve dohliada na ochranu hraníc, a prenasleduje migrantov na hranici s Mexikom v oblasti rieky Rio Grande.
Ďalšia hra s názvom Build the Wall: Zombie Border Siege využíva princíp známy z Tetrisu. Úlohou hráča je stavať múr a zabrániť tak útoku na hranicu.
Práve podobnosť s legendárnou hrou vyvolala aj reakciu spoločnosti Tetris. Tá sa od projektu oficiálne dištancovala, pričom uviedla, že s tvorcami hry Build the Wall nemá žiadne spojenie a porušovanie autorských práv berie veľmi vážne.
Migračná politika však nie je jedinou témou novej hernej sekcie. Vo Flappy Bill hráč ovláda orla letiaceho ponad Washington, Supply Line je založená na triedení potravín určených na školské obedy a Trump Savings Tycoon sa venuje detským sporiacim účtom Trump Accounts.
Spustenie projektu vyvolalo vlnu kritiky. Jeho odporcovia podľa materiálu kritizujú najmä premenu deportácií a tvrdých opatrení proti migrantom na formu zábavy.
Biely dom projekt obhajuje. Videohry podľa administratívy predstavujú spôsob, ako zrozumiteľne sprostredkovať prezidentovu politiku a postaviť „kultúru zábavy“ proti postoju jeho oponentov.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova politika sa zmenila na videohru. Hráči naháňajú migrantov a stavajú múr © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa preniesla svoju politiku do sveta videohier. Na oficiálnej stránke Bieleho domu vytvorila sekciu Arcade s retro hrami v štýle 80. rokov, ktoré sa venujú témam od nelegálnej migrácie cez rozpočtové programy až po školské stravovanie.
Migračná politika
Najväčšiu pozornosť vyvolali hry venované migračnej politike. V Rio Run sa hráč ujme úlohy Toma Homana, ktorý v Trumpovej administratíve dohliada na ochranu hraníc, a prenasleduje migrantov na hranici s Mexikom v oblasti rieky Rio Grande.
Ďalšia hra s názvom Build the Wall: Zombie Border Siege využíva princíp známy z Tetrisu. Úlohou hráča je stavať múr a zabrániť tak útoku na hranicu.
Práve podobnosť s legendárnou hrou vyvolala aj reakciu spoločnosti Tetris. Tá sa od projektu oficiálne dištancovala, pričom uviedla, že s tvorcami hry Build the Wall nemá žiadne spojenie a porušovanie autorských práv berie veľmi vážne.
Migračná politika však nie je jedinou témou novej hernej sekcie. Vo Flappy Bill hráč ovláda orla letiaceho ponad Washington, Supply Line je založená na triedení potravín určených na školské obedy a Trump Savings Tycoon sa venuje detským sporiacim účtom Trump Accounts.
Vlna kritiky
Spustenie projektu vyvolalo vlnu kritiky. Jeho odporcovia podľa materiálu kritizujú najmä premenu deportácií a tvrdých opatrení proti migrantom na formu zábavy.
Biely dom projekt obhajuje. Videohry podľa administratívy predstavujú spôsob, ako zrozumiteľne sprostredkovať prezidentovu politiku a postaviť „kultúru zábavy“ proti postoju jeho oponentov.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova politika sa zmenila na videohru. Hráči naháňajú migrantov a stavajú múr © SITA Všetky práva vyhradené.
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