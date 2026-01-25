|
Nedeľa 25.1.2026
|
|
25. januára 2026
Ide o veľa a každý krok treba dôsledne zvážiť, povedal k pozvánke do Trumpovej Rady mieru Kaliňák
V prípade pozvánky pre Slovensko do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa ide o veľa a každý krok treba dôsledne zvážiť. Povedal to v diskusnej relácii V politike ...
25.1.2026 (SITA.sk) - V prípade pozvánky pre Slovensko do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa ide o veľa a každý krok treba dôsledne zvážiť. Povedal to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Analyzovať podľa neho treba aj dopad prípadného členstva na náš právny poriadok.
„Nerobil by som z toho politickú súťaž,“ povedal minister s tým, že vo veci je potrebná hlboká analýza.
Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského je otázne, či by bol vstup do takejto rady v súlade s našou ústavou. „Mali by sme našu činnosť v takejto Rade mieru koordinovať s partnermi z Európskej únie. To je alfa a omega sk," konštatoval Majerský. EÚ a NATO sú totiž podľa neho našimi najbližšími spojencami. „Ak nebudeme kooperovať s členmi EÚ aj túto Radu mieru, tak nevidím v tom nejakú veľkú nádej na úspech,“ doplnil Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Ide o veľa a každý krok treba dôsledne zvážiť, povedal k pozvánke do Trumpovej Rady mieru Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.
