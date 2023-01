Tržby maloobchodu boli v novembri 2022 medziročne už štvrtý mesiac nižšie, spotreba domácností naráža na svoje limity

Pokles zaznamenali aj predajne nábytku

V pluse sú čerpacie stanice i potraviny

Niektoré tržby vzrástli dvojciferne

Domácnosti ovplyvňuje rekordná inflácia

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Tržby maloobchodu boli aj v novembri minulého roka medziročne nižšie, a to o 1,4 %. Po dlhom období medziročných prírastkov mali maloobchodné predajne tržby nižšie ako pred rokom už štvrtý mesiac po sebe. Pokles tržieb v stálych cenách zaznamenalo päť z deviatich zložiek maloobchodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR Celkový výsledok ovplyvnili najmä o 1,7 % nižšie tržby v rozhodujúcej zložke maloobchodu zahrňujúcej hyper- a supermarkety a podporil ho aj výraznejší pokles tržieb v objemovo menších zložkách maloobchodu.O viac ako 8 % klesli tržby v predajniach s tovarom pre domácnosť, ako sú hobymarkety, predajne nábytku alebo spotrebnej elektroniky, ako aj v predajniach zameraných na kultúru a rekreáciu, teda napríklad kníhkupectvá, predajne športových potrieb a hračiek.Naopak, rast tržieb o 5,6 % zaznamenala druhá podielovo najvýznamnejšia zložka maloobchodu – špecializované predajne s ostatným tovarom, ako je napríklad textil, obuv a drogéria. Po polročnom zápase s vysokou infláciou cien pohonných hmôt sa do plusu dostali tržby čerpacích staníc. Ich tržby sa medziročne zvýšili o 6 %.Takmer rovnakým tempom vzrástli aj tržby v predajniach potravín, nápojov a tabaku. Do kladných čísiel sa po troch mesiacoch dostal predaj mimo predajní a stánkov, ktorý zastrešuje aj zásielkový predaj.Rast tržieb počas novembra 2022 vykázali všetky oblasti vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu. Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov vzrástli dvojciferne, a to o 15,2 % , pričom vyššie tempo rastu mal predaj motorových vozidiel, ale aj ich oprava a údržba.Vo veľkoobchode sa tržby v bežných cenách zvýšili o 12,4 %. Tržby reštaurácií a pohostinstiev boli v novembri minulého roka medziročne vyššie o tretinu a tržby v ubytovaní prekonali minuloročnú úroveň rovnakého mesiaca o takmer 140 %. Tržby ubytovateľov vykazujú vyššie rasty už 20 mesiacov po sebe.Maloobchodné tržby v novembri podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka príjemne prekvapili. Spotreba v nasledujúcich mesiacoch však bude podľa neho naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie.„Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku," uviedol. Vysoké ceny a nízka spotrebiteľská dôvera by podľa analytika mali oslabovať aj vianočné decembrové tržby slovenských obchodníkov.Už november však podľa Koršňáka ukázal, že nemalá časť domácností bola minulý rok pri vianočných nákupoch ochotná aj významnejšie siahnuť na svoje úspory.