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 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

Veľký návrat po 17 mesiacoch. Do zostavy Tottenhamu sa vracia Kulusevski


Tagy: Premier League 2026/2027

Švédsky krídelník či ofenzívny stredopoliar je po vážnom zranení kolena pripravený na zápas proti Coventry City. Viac ako 500 dní absentuje v zostave anglického futbalového klubu



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854415873_1641284271022183_6287927414096549294_n e1792349071251 676x593 19.10.2026 (SITA.sk) - Švédsky krídelník či ofenzívny stredopoliar je po vážnom zranení kolena pripravený na zápas proti Coventry City.


Viac ako 500 dní absentuje v zostave anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur švédsky krídelník či ofenzívny stredopoliar Dejan Kulusevski. V pondelok sa však možno vráti do zostavy "kohútov" v súboji Premier League proti Coventry City.

Dvadsaťšesťročný rodák zo Štokholmu so severomacedónskymi koreňmi nútene pauzuje od mája 2025 pre vážne problémy s kolenom. "Bude na lavičke. Mali sme stretnutie s lekárskym tímom, ktorý dal súhlas, je to skvelá správa," povedal tréner Roberto De Zerbi deň pred duelom.

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Pretrpel si toho veľa


"Pretrpel si toho veľa. Zaslúži si cítiť emóciu na ihrisku," pokračoval taliansky kouč. Kulusevski vynechal celú sezónu 2025/2026. De Zerbi vyjadril radosť, keď Švédovi oznámil, že bude súčasťou zápasovej súpisky proti tímu Franka Lamparda.

"Povedal som mu: 'Hovoril som s lekárskym tímom a dali mi súhlas.' A on sa široko usmial. Sme veľmi, veľmi šťastní. Nie je to len o futbale. Hovoríme o inom. Prešiel si veľkým utrpením a jeho reakcia bola skvelá," uviedol De Zerbi.

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Tottenham na poslednom mieste


Tottenham je po šiestich kolách Premier League na poslednom 19. mieste a ostatný týždeň strávil na tréningovom kempe na juhu Španielska.

Kým Kulusevski sa možno už vráti do zostavy Tottenhamu, mimo sú pre zranenia Savio, Lucas Bergvall aj suspendovaný Rodrigo Bentancur.


Zdroj: SITA.sk - Veľký návrat po 17 mesiacoch. Do zostavy Tottenhamu sa vracia Kulusevski © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
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