Lekárnicki odmietajú zodpovednosť za nedostatok vakcín proti chrípke

Bratislava 10. októbra (TASR) – Slovenská lekárnická komora (SLeK) odmieta, že by lekárnici boli zodpovední za nedostatok vakcín proti chrípke. Stav pripisujú narastajúcej antivakcinačnej kampani a nedostatočnej osvete. Uviedli to vo štvrtok v reakcii na medializovaný nedostatok očkovacích látok proti chrípke."Slovenskí lekárnici objednali dostatok vakcín - dostatok v zmysle skúseností z predchádzajúcich rokov. To, že takéto množstvo nepokrýva zvýšené požiadavky v niektorých regiónoch, je dôsledkom dlhodobej ignorancie potreby očkovania, narastajúcej sily antivakcinačných kampaní a nedostatočnej osvety," komentovala komora lekárnikov.SLeK vysvetlila, že výroba a distribúcia očkovacích látok proti chrípke je proces plánovaný mesiace pred samotnou chrípkovou sezónou. Tá trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, čo určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). "Objednávky vakcín realizujú lekárne už v jarných mesiacoch, keď ani zďaleka nie je známe či, v akej výške a akým skupinám pacientov budú vakcíny vôbec hradené z verejného zdravotného poistenia," uviedla komora.Ako SLeK dodala, na zlepšení situácie sa budú "ochotne podieľať", pokiaľ o to budú mať záujem štátne inštitúcie.Komora tiež podotkla, že v mnohých krajinách je samozrejmosťou očkovanie vo verejných lekárňach ako najdostupnejších zdravotníckych zariadeniach.