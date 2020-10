Turecko chce usporiadať námorné vojenské cvičenia napriek odvolaným menévrom NATO a Grécka

Zhoršené vzťahy

Cvičenia zrušili

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Turecko sa chystá usporiadať námorné vojenské cvičenia naplánované na 28. októbra, napriek tomu, že generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok oznámil, že spolu s Gréckom svoje manévre odvolali.V pondelok to povedal hovorca vlády Stelios Petsas s tým, že to ukazuje, aký "nespoľahlivý" partner je Ankara, keď ide o rokovania.Grécko aj Turecko, ktorých chladné vzájomné vzťahy sa nedávno zhoršili pre spor o námorné hranice a práva na energetický výskum vo východnom Stredozemnom mori, oznámili na posledné októbrové dni vojenské cvičenia.Tie sa zhodovali so štátnymi sviatkami v jednotlivých krajinách. Atény plánovali manévre na 29. októbra, turecký Deň republiky.Ankara zas chystala cvičenia na 28. októbra, grécky Deň Ochi, keď si Gréci pripomínajú odmietnutie talianskeho ultimáta počas druhej svetovej vojny.Stoltenberg v piatok oznámil, že krajiny tieto cvičenia zrušili, čo sú podľa neho "kroky správnym smerom", ktoré pomôžu "znížiť riziko incidentov a nehôd" v oblasti.Petsas však v pondelok povedal, že niekoľko hodín po vyhlásení šéfa NATO Turecko vydalo v námornom komunikačnom systéme Navtex bezpečnostné varovanie pred vojenskými cvičeniami, ktoré zorganizuje 28. októbra.Hovorca gréckej vlády tiež uviedol, že Ankara v Navtexe informovala aj o tom, že v oblasti vykoná viac výskumu, ktorý "pokryje časti gréckeho kontinentálneho šelfu" južne od ostrova Rodos.