Ústredný krízový štáb schválil celoplošné testovanie na Slovensku. Je tam však jedna zmena

Ústredný krízový štáb SR v pondelok schválil celoplošné testovanie na celom Slovensko. Ako na večernej tlačovej konferencii informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO), prvé „kolo“ sa však uskutoční počas nasledujúceho víkendu 31. októbra a 1. novembra. Pôvodne sa malo testovať aj v piatok 30. októbra.

Ako vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), počas víkendu je k dispozícii viac zdravotníkov, ktorí sa môžu do testovania zapojiť.

Pri celoplošnom testovaní by podľa neho mohli časť administratívnej práce prevziať nezdravotnícki pracovníci. Na jednom odberovom mieste by tak stačili dvaja zdravotníci, celkovo je ich teda potrebných najmenej 10-tisíc. Minister Krajčí uviedol, že sa ich nateraz prihlásilo viac ako 12-tisíc, zatiaľ sa teda zdá, že by ich mal byť dostatok.

Celoplošné testovanie alebo úplný lockdown

Skrátenie testovania z troch na dva dni súvisí podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) s personálnym, logistickým a materiálnym limitom. Doplnil, že na Ústrednom krízovom štábe sú prítomní aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska.

Podľa jeho slov sa v rámci diskusie všetci jednohlasne zhodli, že „budú ťahať za jeden povraz“. „V tomto momente sme rozhodli o zorganizovaní prvej fázy,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že o prípadnom druhom „kole“, ktoré by malo prebehnúť 7. a 8. novembra, sa rozhodne o v pondelok 2. novembra.

„Zvažovali sme len dve varianty, celoplošné testovanie alebo úplný lockdown,“ uviedol Matovič. Počas neho by pracovali iba zamestnanci kritickej infraštruktúry.

Úspešné celoplošné testovanie je podľa Matoviča spôsob, ako sa môže Slovensko úplnému lockdownu vyhnúť. Tomuto projektu vlády verí aj minister Krajčí a dúfa, že po celoplošnom pretestovaní krivku nových infikovaných zlomíme a vyhneme sa úplnému lockdownu.

Odberné miesto vie za hodinu vybaviť 35 ľudí

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko podotkol, že jedno odberné miesto je schopné vybaviť za hodinu asi 35 ľudí.

Noc z pondelku na utorok má slúžiť na to, aby prerátali, koľko hodín bude potrebných na to, aby bolo umožnené každému občanovi zúčastniť sa na testovaní. Ak bude dostatok personálu, budú uvažovať nad rozšírením odberných miest.

Bez testu nemôžete ísť do práce a ani na pandemickú PN-ku a firma si od vás smie pýtať potvrdenie

Firmy na celom Slovensku budú mať po tomto víkende právo od ľudí žiadať potvrdenie, že boli na plošnom testovaní a majú negatívny výsledok. Dáva im to podľa Národného inšpektorátu práce zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Ak sa zamestnanci takým potvrdením nepreukážu, môžu voči nim firmy postupovať podobne, ako keby porušili zásady bezpečnosti pri práci, nemusia ich pustiť do práce a nemajú dôvod im túto účasť ospravedlniť.