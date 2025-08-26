|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. augusta 2025
Vladyka Jonáš sa zúčastnil stretnutia organizovaného prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským
Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku arcibiskup prešovskej archieparchie Jonáš Maxim sa v pondelok 25. augusta na pozvanie veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava ...
Zdieľať
26.8.2025 (SITA.sk) - Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku arcibiskup prešovskej archieparchie Jonáš Maxim sa v pondelok 25. augusta na pozvanie veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava Kastrana zúčastnil v Kyjeve na podujatí Modlitebné raňajky.
Organizoval ho prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na ňom osobne zúčastnil spolu s najvyššími predstaviteľmi štátu, medzinárodnými partnermi z viac ako 50 krajín, predstaviteľmi cirkví, charitatívnych organizácií a rodinami padlých vojakov.
Ako informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, hlavným cieľom stretnutia bola spoločná modlitba za mier na Ukrajine. Program otvorili modlitby predstaviteľov troch najväčších cirkví na Ukrajine – gréckokatolíckej, pravoslávnej a protestanskej.
Účastníkov listom pozdravil pápež Lev XIV. aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Nasledovali príhovory hostí a svedectvá vojakov, ktorí prežili vojnové hrôzy. Na záver prezident Zelenskyj poďakoval všetkým prítomným za modlitby, podporu a solidaritu.
Pri príležitosti cesty do Kyjeva vladyka Jonáš navštívil aj arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka, ktorému odovzdal finančný dar vyzbieraný v rámci projektu Kňazi kňazom. Do zbierky sa zapojili kňazi Prešovskej archieparchie s cieľom pomôcť svojim kolegom na Ukrajine pôsobiacim v najchudobnejších regiónoch.
Vladyka zároveň oznámil, že v najbližších dňoch dorazí na Ukrajinu takmer 10 ton humanitárnej pomoci od veriacich Prešovskej archieparchie. Arcibiskup Ševčuk vyjadril hlbokú vďačnosť všetkým darcom a ocenil solidaritu so strádajúcimi na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Vladyka Jonáš sa zúčastnil stretnutia organizovaného prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizoval ho prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na ňom osobne zúčastnil spolu s najvyššími predstaviteľmi štátu, medzinárodnými partnermi z viac ako 50 krajín, predstaviteľmi cirkví, charitatívnych organizácií a rodinami padlých vojakov.
Spoločná motlitba za mier
Ako informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, hlavným cieľom stretnutia bola spoločná modlitba za mier na Ukrajine. Program otvorili modlitby predstaviteľov troch najväčších cirkví na Ukrajine – gréckokatolíckej, pravoslávnej a protestanskej.
Účastníkov listom pozdravil pápež Lev XIV. aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Nasledovali príhovory hostí a svedectvá vojakov, ktorí prežili vojnové hrôzy. Na záver prezident Zelenskyj poďakoval všetkým prítomným za modlitby, podporu a solidaritu.
Humanitárna pomoc od veriacich
Pri príležitosti cesty do Kyjeva vladyka Jonáš navštívil aj arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka, ktorému odovzdal finančný dar vyzbieraný v rámci projektu Kňazi kňazom. Do zbierky sa zapojili kňazi Prešovskej archieparchie s cieľom pomôcť svojim kolegom na Ukrajine pôsobiacim v najchudobnejších regiónoch.
Vladyka zároveň oznámil, že v najbližších dňoch dorazí na Ukrajinu takmer 10 ton humanitárnej pomoci od veriacich Prešovskej archieparchie. Arcibiskup Ševčuk vyjadril hlbokú vďačnosť všetkým darcom a ocenil solidaritu so strádajúcimi na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Vladyka Jonáš sa zúčastnil stretnutia organizovaného prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Turecký minister dopravy dostal pokutu za prekročenie rýchlosti
Turecký minister dopravy dostal pokutu za prekročenie rýchlosti
<< predchádzajúci článok
Zajatému Ukrajincovi Rusi podrezali hrdlo a hodili ho do jamy s mŕtvymi, zázrakom prežil
Zajatému Ukrajincovi Rusi podrezali hrdlo a hodili ho do jamy s mŕtvymi, zázrakom prežil