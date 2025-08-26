Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Vladyka Jonáš sa zúčastnil stretnutia organizovaného prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským


Tagy: Gréckokatolícka cirkev Ukrajinský prezident

Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku arcibiskup prešovskej archieparchie Jonáš Maxim sa v pondelok 25. augusta na pozvanie veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava ...



russia_istanbul_talks_explainer_12356 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku arcibiskup prešovskej archieparchie Jonáš Maxim sa v pondelok 25. augusta na pozvanie veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Myroslava Kastrana zúčastnil v Kyjeve na podujatí Modlitebné raňajky.


Organizoval ho prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa na ňom osobne zúčastnil spolu s najvyššími predstaviteľmi štátu, medzinárodnými partnermi z viac ako 50 krajín, predstaviteľmi cirkví, charitatívnych organizácií a rodinami padlých vojakov.

Spoločná motlitba za mier


Ako informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, hlavným cieľom stretnutia bola spoločná modlitba za mier na Ukrajine. Program otvorili modlitby predstaviteľov troch najväčších cirkví na Ukrajine – gréckokatolíckej, pravoslávnej a protestanskej.

Účastníkov listom pozdravil pápež Lev XIV. aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Nasledovali príhovory hostí a svedectvá vojakov, ktorí prežili vojnové hrôzy. Na záver prezident Zelenskyj poďakoval všetkým prítomným za modlitby, podporu a solidaritu.

Humanitárna pomoc od veriacich


Pri príležitosti cesty do Kyjeva vladyka Jonáš navštívil aj arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka, ktorému odovzdal finančný dar vyzbieraný v rámci projektu Kňazi kňazom. Do zbierky sa zapojili kňazi Prešovskej archieparchie s cieľom pomôcť svojim kolegom na Ukrajine pôsobiacim v najchudobnejších regiónoch.

Vladyka zároveň oznámil, že v najbližších dňoch dorazí na Ukrajinu takmer 10 ton humanitárnej pomoci od veriacich Prešovskej archieparchie. Arcibiskup Ševčuk vyjadril hlbokú vďačnosť všetkým darcom a ocenil solidaritu so strádajúcimi na Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Vladyka Jonáš sa zúčastnil stretnutia organizovaného prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gréckokatolícka cirkev Ukrajinský prezident
