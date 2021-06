Turistom sú sprístupnené už všetky značené turistické chodníky v Tatranskom národnom parku

V Tatranskom národnom parku sa dnes končí sezónna uzávera. Od utorka 15. júna budú môcť návštevníci po viac ako sedemmesačnej prestávke využívať všetky značené turistické chodníky vrátane priechodov cez vysokohorské sedlá, a trás, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty.

Vo Vysokých a Belianskych Tatrách majú turisti k dispozícii približne 350 kilometrov značených turistických trás, ďalších viac ako 330 kilometrov sa nachádza v Západných Tatrách. Informovala o tom dnes v tlačovej správe koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku Martina Petránová.

Turistická a informačná sieť

Obnovy a opravy

Už sú pripravené

Značené turistické trasy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2021 (Webnoviny.sk) -Štátne lesy TANAPu ako správca turistickej a informačnej siete na území Tatranského a časti Pieninského národného parku zabezpečujú aj značenie turistických chodníkov v oblasti Spišskej Magury a Pienin.Celkovo je v ich správe takmer 800 kilometrov turistických trás, z toho sa na viac ako tristo vzťahuje sezónna uzávera.„Ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny sa snažíme prioritne riešiť najmä havarijné stavy. Keďže mnohé úseky turistických chodníkov sú zatiaľ stále pod snehom, prípadné nedostatky sa spravidla ukážu až po jeho roztopení, snažíme sa však robiť všetko pre to, aby návštevníci nepocítili nejaké výraznejšie obmedzenia,“ uviedol vedúci odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAPu Peter Spitzkopf.Štátne lesy ešte pred letnou sezónou opravili poškodené mostíky, lavičky, altánky či prístrešky. Obnovili aj pútače, ktoré sa zlomili pod váhou snehu alebo ich poškodili lavíny. Nové dláždenie už dostali napríklad turistické chodníky v oblasti Roháčskych plies či Malej a Veľkej Svišťovky.Turisti sa po roku opäť prejdú aj Javorovou dolinou a Zadnými Meďodolmi, ktoré boli Štátne lesy TANAPu krátko po štarte vlaňajšej letnej turistickej sezóny nútené uzavrieť.Dôvodom bolo bezprostredné ohrozenie návštevníkov vyschnutými stromami, avšak Štátna ochrana prírody SR nesúhlasila s ich odstránením v hniezdnom období.„Dôkazom, že sme urobili správne rozhodnutie, bola situácia, keď počas akcie Čisté hory vo veľkom vetre popadali suché stromy na turistické chodníky. Keďže sme doliny uzavreli, pravdepodobne sme predišli nešťastiu,“ skonštatoval vedúci ochranného obvodu Štátnych lesov TANAPu Tatranská Javorina Ján Slivinský.Dnes sú už oba turistické chodníky pripravené a na turistov čaká aj vynovená náučná trasa smerom na Zadné Meďodoly.Momentálne by podľa Petránovej mali byť všetky značené turistické trasy na území v správe Štátnych lesov TANAPu priechodné.„Turisti by mali pamätať na to, že vo vyšších polohách Tatier stále panujú zimné podmienky a tomu prispôsobiť aj svoj výstroj. Obozretnejší by mali byť aj pri prechádzaní niektorými úsekmi žlto značeného turistického chodníka z Tatranskej Lesnej k Vodopádom Studeného potoka, ktorý pred troma rokmi zničili rozsiahle povodne,“ upozornila. Hoci sa Štátnym lesom TANAPu podarilo trasu sprístupniť, niektoré jej časti si napokon vyžiadajú pretrasovanie.