Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 30.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vieroslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

27. septembra 2025

Zbor Rozkvet uspel na medzinárodnom festivale v Grécku, získal dve ocenenia



Zdieľať
Spevácky zbor Rozkvet sa zúčastnil XIII. ročníka medzinárodného festivalu zborového spevu International Choir Festival Music & Sea v gréckej Paralii, kde dosiahol výrazný úspech.

V silnej medzinárodnej konkurencii získal zbor 2. miesto v kategórii miešaných zborov a 1. miesto v kategórii ľudovej piesne, čím si zároveň zabezpečil postup do súťaže Grand Prix.

Zbor sa prezentoval kvalitným programom zameraným na slovenskú zborovú tvorbu a úpravy ľudových piesní, čím zaujal odbornú porotu aj publikum. Účasť na festivale priniesla členom zboru cenné skúsenosti, možnosť konfrontácie s inými telesami a nadviazanie nových medzinárodných kontaktov.

Spevácky zbor Rozkvet tak dôstojne reprezentoval Slovensko a prispel k šíreniu slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 