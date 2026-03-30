|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 30.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vieroslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. septembra 2025
Zbor Rozkvet uspel na medzinárodnom festivale v Grécku, získal dve ocenenia
Spevácky zbor Rozkvet úspešne reprezentoval Slovensko na festivale v Grécku
Zdieľať
Spevácky zbor Rozkvet sa zúčastnil XIII. ročníka medzinárodného festivalu zborového spevu International Choir Festival Music & Sea v gréckej Paralii, kde dosiahol výrazný úspech.
V silnej medzinárodnej konkurencii získal zbor 2. miesto v kategórii miešaných zborov a 1. miesto v kategórii ľudovej piesne, čím si zároveň zabezpečil postup do súťaže Grand Prix.
Zbor sa prezentoval kvalitným programom zameraným na slovenskú zborovú tvorbu a úpravy ľudových piesní, čím zaujal odbornú porotu aj publikum. Účasť na festivale priniesla členom zboru cenné skúsenosti, možnosť konfrontácie s inými telesami a nadviazanie nových medzinárodných kontaktov.
Spevácky zbor Rozkvet tak dôstojne reprezentoval Slovensko a prispel k šíreniu slovenského kultúrneho dedičstva v zahraničí.Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
