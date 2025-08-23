Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

23. augusta 2025

Záchrana zvieraťa sa skončila tragicky, muž utrpel smrteľné zranenia pri pokuse oslobodiť jeleňa – FOTO


Tagy: Jeleň Leteckí záchranári Tragédia Úmrtie

Päťdesiatročný muž chcel zachrániť jeleňa, no sám prišiel o život. Tragédia sa udiala v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš. Ako informovali



letecki zachranari 676x507 23.8.2025 (SITA.sk) - Päťdesiatročný muž chcel zachrániť jeleňa, no sám prišiel o život. Tragédia sa udiala v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš. Ako informovali leteckí záchranári na svojom webe, v sobotu ráno ich privolali k 50-ročnému mužovi, ktorý utrpel vážne zranenie, keď sa snažil vyslobodiť jeleňa.


Zviera uviazlo v oplotení neďaleko rodinného domu. K zraneniu muža došlo podľa doterajších informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa. Mužovi poranil jednu z hlavných tepien na nohe, čo mu spôsobilo masívne krvácanie a zástavu obehu.

„Po pristátí vrtuľníka sa posádka okamžite zapojila do rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorú už začali pozemní záchranári," informovali s tým, že aj napriek úsiliu všetkých zasahujúcich sa muža už nepodarilo zachrániť a zraneniu na mieste podľahol.


Zdroj: SITA.sk - Záchrana zvieraťa sa skončila tragicky, muž utrpel smrteľné zranenia pri pokuse oslobodiť jeleňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jeleň Leteckí záchranári Tragédia Úmrtie
