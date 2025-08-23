|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Filip
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. augusta 2025
Záchrana zvieraťa sa skončila tragicky, muž utrpel smrteľné zranenia pri pokuse oslobodiť jeleňa – FOTO
Päťdesiatročný muž chcel zachrániť jeleňa, no sám prišiel o život. Tragédia sa udiala v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš. Ako informovali
Zdieľať
23.8.2025 (SITA.sk) - Päťdesiatročný muž chcel zachrániť jeleňa, no sám prišiel o život. Tragédia sa udiala v obci Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš. Ako informovali leteckí záchranári na svojom webe, v sobotu ráno ich privolali k 50-ročnému mužovi, ktorý utrpel vážne zranenie, keď sa snažil vyslobodiť jeleňa.
Zviera uviazlo v oplotení neďaleko rodinného domu. K zraneniu muža došlo podľa doterajších informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa. Mužovi poranil jednu z hlavných tepien na nohe, čo mu spôsobilo masívne krvácanie a zástavu obehu.
„Po pristátí vrtuľníka sa posádka okamžite zapojila do rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorú už začali pozemní záchranári," informovali s tým, že aj napriek úsiliu všetkých zasahujúcich sa muža už nepodarilo zachrániť a zraneniu na mieste podľahol.
Zdroj: SITA.sk - Záchrana zvieraťa sa skončila tragicky, muž utrpel smrteľné zranenia pri pokuse oslobodiť jeleňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Zviera uviazlo v oplotení neďaleko rodinného domu. K zraneniu muža došlo podľa doterajších informácií pri nešťastnom pohybe jeleňa. Mužovi poranil jednu z hlavných tepien na nohe, čo mu spôsobilo masívne krvácanie a zástavu obehu.
„Po pristátí vrtuľníka sa posádka okamžite zapojila do rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorú už začali pozemní záchranári," informovali s tým, že aj napriek úsiliu všetkých zasahujúcich sa muža už nepodarilo zachrániť a zraneniu na mieste podľahol.
Zdroj: SITA.sk - Záchrana zvieraťa sa skončila tragicky, muž utrpel smrteľné zranenia pri pokuse oslobodiť jeleňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
U pasažiera prepukla lietadlová choroba, stroj Easyjet musel urobiť otočku a vrátiť sa na letisko
U pasažiera prepukla lietadlová choroba, stroj Easyjet musel urobiť otočku a vrátiť sa na letisko
<< predchádzajúci článok
Šimečka: Ficova vláda sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy – VIDEO
Šimečka: Ficova vláda sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy – VIDEO