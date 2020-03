U.S. Steel Košice má spracovaný pandemický plán, ktorý denne aktualizujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 - Spoločnosť U.S. Steel Košice nateraz pokračuje vo výrobe podľa plánu. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti Ján Bača.„Môžem potvrdiť, že v podniku máme spracovaný pandemický plán, ktorý denne aktualizujeme. Členovia pracovnej skupiny sa zúčastňujú konferenčných hovorov a jednotlivé body priebežne upresňujeme. Postupujeme striktne podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva,“ uviedol Bača.Ako ďalej dodal, výroba ocele je veľmi odlišná od výroby automobilov a zmeny vo výrobe sú oveľa zložitejšie z hľadiska technického aj bezpečnosti práce.„Ak by sme neprevádzkovali zariadenia v súlade s ich špecifikami, určitá časť nášho výrobného procesu by bola natrvalo poškodená. Navyše, náš závod dodáva energie a pitnú vodu okolitej komunite a musíme zaistiť pokračovanie týchto dodávok. Prijímame viaceré opatrenia na ochranu našich zamestnancov vrátane práce z domu tam, kde je to možné, sociálnych odstupov či poskytovania rúšok,“ uviedol Bača.O zastavanie výroby vo veľkých slovenských fabrikách v dôsledku šírenia koronavírusu žiadajú aj odborári z Moderných odborov AIOS. V košickom U. S. Steel pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.