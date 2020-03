Koronavírus: Na Slovensku máme už 72 nakazených, železnice zastavajú niektoré vlaky a Česko zatvára mestá aj obce a Maďarsko hranice (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

17:30 Najneskôr na budúci týždeň sa majú naskladniť ochranné prostriedky v hodnote 50 miliónov eur. Predseda Správy Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura to uviedol po pondelňajšom rokovaní krízového štábu. Na Slovensko sa má podľa neho dopraviť 65 kubíkov materiálu, k dispozícii by mal byť do budúceho týždňa do utorka. Ako Kičura dodal, o spôsobe distribúcie rozhoduje vláda. Predseda SŠHR uviedol, že kontrakty uzavreli so spoločnosťami, ktoré vzišli z obstarávania. Každú ponuku podľa neho komisia vyhodnotila. „Postupujeme tak, ako nám bolo prikázané na vláde, len a výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní. Prišlo usmernenie formou mailu z Úradu pre verejné obstarávanie, že postupujeme správne,“ konštatoval. Tovar sa má podľa Kičuru dopraviť prostredníctvom slovenských vládnych špeciálov. Následne bude prevezený do centrálneho skladu v Slovenskej Ľupči.

Črtá sa liek na koronavírus? Nádejne vyzerá látka remdesivir, ktorá zlyhala pri ebole. V Poľsku zasa povolili používať proti COVID-19 liek na maláriu, správy z Číny naznačujú, že môže fungovať.

Pellegrini vyzval ľudí, aby nepoužívali taxi služby, ktoré sa snažia obísť zákaz. „Ľudia, nesadajte si k hocikomu do auta, neviete, čo má v sebe alebo koho pred vami viezol.“

Na Kramároch je pred infektológiou špeciálny stan, ktorý má zabezpečiť, aby ľudia, ktorí by mohli byť podozriví, nevošli do nemocnice. Preto sa testy robia v stane. Sú tam prítomní vojaci, ak by bolo treba pomôcť s technikou, oznámil premiér Pellegrini. 17:23 Lekárne majú podľa premiéra ľuďom predávať len toľko liekov, koľko treba pre jednu rodinu. Pellegrini tvrdí, že je škoda, že si nenechali pre seba ochranné prostriedky a „predali ich zákazníkom“. Musia ich podľa neho „zháňať tak, ako ich zháňa štát“. 17:20 Pri vyplácaní sociálnych dávok majú hliadkovať okrem polície a bezpečnostnej služby pošty aj vojaci. Budú pomáhať pri zachovaní pravidiel obmedzenia šírenia nákazy. 17:19 Na Slovensku zatiaľ nemáme pacienta, ktorý by potreboval umelú pľúcnu ventiláciu. Mnohí ľudia sú v domácej karanténe. Najväčší tlak je tak podľa premiéra Pellegriniho na odber a vyhodnocovanie testov.

17:19 Krízový štáb zatiaľ nepristúpil k obmedzeniu pohybu obyvateľov. Zatiaľ je to iba odporúčanie. Ak sa nebude dodržiavať, vláda k obmedzeniu môže pristúpiť a zakázať akýkoľvek pohyb mimo dochádzania do práce či za nákupom. Krízový štáb tiež uzavrel hranicu s Poľskom. 17:19 Päť lekárov, osem zdravotných sestier a dve sanitárky z Fakultnej nemocnice v Trenčíne sú v karanténe po tom, ako prišli do kontaktu s osobami infikovanými koronavírusom. Tie hospitalizovali na pediatrii. 17:18 Krízový štáb rozhodol, že výnimku na predaj dostanú práčovne a čistiarne odevov, lebo mnohé zariadenia aj nemocnice sú na nich odkázané. Taxi služby budú môcť premávať, ale nesmú prevážať ľudí, len tovar. Fungovať môžu autoservisy, odťahové služby a pneuservisy. 17:16 Krízový štáb odporučil vláde, aby rozšírila stav núdze na celé zdravotníctvo, aby pod neho nespadali len štátne nemocnice, ale aj záchranky či súkromné zariadenia. Vláda o tom rozhodne v stredu. 17:14 ZSSK pre koronavírus pozastavuje prevádzku IC vlakov, nebudú premávať ani autovozne, zákaznícke centrá sa až do odvolania zatvoria. 17:13 „Ambulancie lekárov navštevujte len v prípade krajnej núdze, informujte sa predtým telefonicky, či je váš stav natoľko vážny, že vyžaduje osobnú návštevu – neohrozujte zdravie lekárov a sestier, ak sa vírusom nakazia, nebude sa mať kto postarať o pacientov,“ vyzýva banskobystrický župan Ján Lunter.

Krízový štáb taktiež bude vláde, ktorá zasadne v stredu, odporúčať, aby sa rozšírila núdzový stav na celý segment zdravotníctva na Slovensku bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo súkromné zariadenia. 17:08 Slovenská pošta vyzýva obyvateľov, ktorí sú v karanténe, aby svoje dvere označili nápisom „KARANTÉNA“, aby vedeli ochrániť svojich kuriérov a poštových doručovateľov od nákazy.

17:00 Premiér Peter Pellegrini oznámil, že na Slovensku už máme 72 nakazených, v pondelok tak pribudlo 11 pozitívnych ľudí na koronavírus. 16:53 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR posilňuje v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom komunikáciu s verejnosťou. „Počnúc 17.3. od 8:00 sa môžu občania obracať s otázkami na odborníkov tak emailom a telefonicky, ako aj na nové adresy. Z dôvodu pravdepodobnej vyťaženosti linky, ako aj v záujme presnosti otázok, a tým zrozumiteľnosti komunikácie, však prosíme, aby občania podľa možností uprednostňovali mailovú komunikáciu s konkrétnym naformulovaním otázok na nových adresách covid19@praca.gov.sk, respektíve covid19@employment.gov.sk,“ informuje rezort práce. 16:41 Automobilka PSA zatvorí svoj závod aj na Slovensku, a to presne 19. marca od 6:00. Dovtedy sa musí fabrika v Trnave pripraviť na zastavenie výroby. 16:39 Iniciatíve KtoPomozeSlovensku.sk sa nateraz podarilo vyzbierať viac ako 220-tisíc eur. Mohla tak začať prvé aktivity a zabezpečila rúška, rukavice či dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v súvislosti s pandémiou potrebné. Agentúru SITA o tom za platformu informovala Michaela Lukovičová. 16:27 Česko hlási prvé tri prípady, v ktorých sa podarilo poraziť ochorenie COVID-19. Ide o ľudí z mesta Děčín, ktorí patrili k prvým nakazeným koronavírusom. Informuje ČT24 na svojom facebooku. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 16:03 Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR žiada zvolať mimoriadne rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi dopadmi krízy spojenej so šírením nákazy COVID-19. „Len koordináciou a kooperáciou so sociálnymi partnermi na národnej úrovni dokážeme zamedziť a zmierniť následky ohrozenia,“ uviedli odborári v tlačovej správe. 15:57 Železiarne Podbrezová prijali pre koronavírus viaceré opatrenia. 15:38 České ministerstvo vnútra v pondelok vyzvalo občanov, aby pri prípadnom pobyte na verejnosti používali akúkoľvek dostupnú ochranu tváre, aj ak nemajú regulárne rúško. Ľudia by sa týmto pokynom mali riadiť predovšetkým pri nakupovaní v obchodoch a tiež pri používaní verejnej dopravy. „Akákoľvek ochrana je lepšia ako žiadna ochrana,“ uvádza ministerstvo. Ako oznámil minister dopravy, priemyslu a obchodu Karel Havlíček, vláda v tejto súvislosti opätovne povoľuje predaj textilu, aby si občania prípadne vedeli aj svojpomocne zhotoviť rúška. 15:22 Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) upozorňuje motoristov, ktorí z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku nemôžu podstúpiť povinnú technickú a emisnú kontrolu a dostali pokutu, aby podali odpor voči sankcii. 15:05 V českom Uničove, ktorý je s ďalšími 21 obcami a mestami v okolí uzavretý, bolo potvrdených ďalších šesť prípadov koronavírusu. Celkom ich je tam už 18 a v celom Olomouckom kraji 38. Informuje iDNES.cz. 14:54 Predstavenia v Slovenskom národnom divadle (SND) sú zrušené do odvolania. Generálny riaditeľ SND Peter Kováč vydal príkaz o predĺžení uzatvorenia historickej a novej budovy SND ako aj Umelecko-dekoračných dielní SND minimálne do 30. marca. Rešpektujúc vyhlásenie vlády SR o mimoriadnom stave tak urobil po pondelňajšom zasadaní Štábu civilnej ochrany SND. Ako agentúru SITA ďalej informovala Izabela Pažítková zo SND, na zasadaní tiež konštatovali, že k dnešnému dňu neevidovali žiadne ďalšie prípady nakazenia novým koronavírusom medzi zamestnancami SND. Návštevníci, ktorí majú zakúpené vstupenky na predstavenia neuskutočnené pre situáciu s koronavírusom, majú možnosť požiadať o vrátenie vstupného e-mailom na adrese rezervacie@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu. Na žiadosti návštevníkov bude SND reagovať najskôr po 30. marci.

14:36 „Laboratóriá úradov verejného zdravotníctva (ÚVZ) v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici sú schopné spolu denne vyšetriť približne 400 vzoriek,“ informoval predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý je poverený riadením rezortu zdravotníctva.

14:17 Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) dostane 63 miliónov eur na nákup ochranných pomôcok v dôsledku šírenia koronavírusu. V pondelok o tom informoval minister financií Ladislav Kamenický. Tieto pomôcky by sa pritom podľa šéfa rezortu financií mali nakupovať maximálne hospodárne. Upozornil, že ich ceny vzhľadom na aktuálnu situáciu „rapídne“ rastú. Kamenický taktiež skonštatoval, že niektoré krajiny sa už stali obeťou rôznych podvodných nákupov, a preto požiadal o obozretnosť. 14:10 Ryanair nevylučuje uzemnenie lietadiel. Spoločnosť IAG, ktorá je majiteľom British Airways, plánuje počas apríla až mája zrušenie prinajmenšom 75 percent letov. 13:55 Čína zmiernila cestovné obmedzenia v provincii Chu-pej, ktorú najhoršie zasiahol nový koronavírus, čím umožnila návrat do práce tisíckam robotníkov. Oficiálna tlačová agentúra Sin-chua v pondelok informovala, že mestá nachádzajúce sa pri meste Wu-chan, epicentre nákazy, prenajímajú autobusy, ktoré majú voziť naspäť pracujúcich obyvateľov, ktorí sa koncom januára vrátili domov na lunárny nový rok. Podľa miestnych predstaviteľov je len v meste Chuang-kang blízko Wu-chanu 750-tisíc migrujúcich robotníkov, ktorí sa nemohli vrátiť do svojich zamestnaní. 13:38 Premiér Peter Pellegrini oznámil dva nové prípady koronavírusu na Slovensku. Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová s tým, že jeden prípad je z Trnavy a jeden z Trenčína. Ďalšie výsledky spolu s finálnymi číslami za pondelok poskytnú v priebehu dňa.

13:35 Maďarsko zatvára pre šírenie nového koronavírusu svoje hranice pre cudzincov a vstup na jeho územie umožní len jeho občanom. Viktor Orbán v parlamente okrem iného povedal, že medzinárodná koordinácia v súvislosti s uzatváraním hraníc je v plnom prúde. Predseda maďarskej vlády zároveň oznámil, že bary, reštaurácie a obchody budú každý deň zavreté od 15:00. Dlhšie budú môcť byť otvorené len obchody s potravinami, lekárne a drogérie. Zatvorené budú aj kiná, kultúrne inštitúcie a nočné kluby. Športové podujatia sa však budú môcť uskutočniť, no bez divákov a ak organizátori prevezmú zodpovednosť. Od pondelka sú zavreté školy a začínajú sa zavádzať programy diaľkového vzdelávania. V Maďarsku dosiaľ potvrdili nákazu novým koronavírusom u 30 ľudí. Jeden človek v dôsledku neho zomrel. 13:33 Počet nakazených v Španielsku sa zvýšil na 8744, obetí je už 297. 13:23 Z dôvodu pokračujúceho šírenia koronavírusu budú lídri štátov a vlád Európskej únie o probléme diskutovať na ďalšom mimoriadnom summite, ktorý sa pre aktuálnu hrozbu infekcie uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Ako informoval v pondelok predseda Európskej rady Charles Michel, hlavnou témou bude ďalší postup v boji proti pandémii. Summit sa uskutoční v utorok. „Rozhodol som sa na 17. marca zvolať videokonferenciu s členmi Európskej rady,“ uviedol Michel v pondelkovom tweete. Dodal, že summit sa bude zaoberať predovšetkým snahami o zastavenie šírenia vírusu, zabezpečením dostatočného zdravotníckeho vybavenia, podporou výskumu a opatreniami proti ekonomickým dopadom pandémie. 13:16 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva premiéra Petra Pellegriniho, aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii ohrozenia koronavírusom, dostatok osobných ochranných prostriedkov.

13:09 Minister hospodárstva Peter Žiga s ministrom financií Ladislavom Kamenickým oznámili 13 opatrení pre priemysel, ekononomiku a pomoc podnikateľom, živnostníkom aj firmám.

Zľava: Predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík, minister hospodárstva Peter ŽŽiga a minister financií Ladislav Kamenický počas brífingu po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyslu v súvislosti s aktuálnou situáciou. Bratislava, 16. marec 2020.

12:48 Do budovy michalovskej nemocnice môžu ísť ľudia len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Uviedla to komunikačná špecialistka siete Svet zdravia Jana Fedáková. Na troch vstupoch do nemocnice je zavedené triedenie pacientov. Lekár a sestra verejnosti bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky, na základe ktorých lekár povolí alebo nepovolí vstup do nemocnice. Zároveň nemocnica až do odvolania pozastavila výdaj obedov pre verejnosť v nemocničnej jedálni.

12:39 Do budovy Nemocnice Košice – Šaca môže v súčasnosti pacient vstúpiť vchodom, ktorý sa nachádza v zadnej časti budovy nového operačného centra (označený je svetelnou tabuľou EMERGENCY). Do 15.00 hod. pri vchode stojí zamestnanec nemocnice, ktorý s pacientom vypíše tlačivo „Prehlásenie pacienta“ o klinickom stave a cestovateľskej anamnéze. Po 15.00 hod. pacient zazvoní a privolá zamestnanca urgentného príjmu. Týmto opatrením sa vedenie nemocnice snaží chrániť zamestnancov a pacientov v nemocnici, uviedla hovorkyňa spoločnosti AGEL Martina Pavliková.

12:30 Bratislava prerušila výberové konania na riaditeľov mestských organizácií.

12:25 Spoločnosť Contellation Brands, ktorá stojí za výrobou mexického piva Corona, ponúkla 15-miliónov amerických dolárov za zmenu názvu vraždiaceho koronavírusu. 12:22 Koronavírus priamo ovplyvní životy ľudí tým, že im zabráni chodiť do práce. Pre svojho zamestnávateľa sa tak v mnohých prípadoch stanú nadbytočnými a v prípade, že majú vlastný biznis, skrachujú. 12:18 V prvom Karanténnom centre v Gabčíkove je v súčasnosti umiestnených 34 občanov. Ako agentúru SITA informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Peter Lazarov, určené je občanom Slovenskej republiky, ktorí sú po návrate zo zahraničia povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu a nemajú podmienky pre jej strávenie bez ohrozenia svojej rodiny a blízkych. 12:14 Novým koronavírusom sa nakazila aj francúzska modelka a herečka ukrajinského pôvodu Olga Kurylenko. Oznámila to na Instagrame, kde uviedla, že je v domácej karanténe. „Som zavretá doma po tom, čo som mala pozitívny test na koronavírus. V skutočnosti som chorá už takmer týždeň. Moje hlavné príznaky sú horúčka a únava,“ vysvetlila v príspevku a odkázala svojim fanúšikom „Starajte sa o seba a berte to vážne!“.

12:08 Nemecko sa stalo ďalšou z krajín Európskej únie, ktorá pre šírenie koronavírusu zatvorila hranice. Stalo sa tak v pondelok ráno, pričom opatrenie sa netýka komerčnej dopravy. Nemecko uzavrelo svoje hranice s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom. Francúzsko rovnako zvažuje sprísnenie takýchto opatrení, pretože situácia sa podľa tamojšej vlády „rýchlo zhoršuje“.

12:00 Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo web s aktuálnymi informáciami o koronavíruse na Slovensku. Na stránke virus-korona.sk sú všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach. 11:39 Mestský úrad v Martine zatvorili, vybaviť možno len pohreby. Mesto zároveň nariadilo vstup do prostriedkov MHD len s ochranou tváre. 11:30 K dočasným úpravám režimu fungovania Miestneho úradu na Junáckej ulici pristúpilo aj bratislavské Nové Mesto.

11:23 Ďalšie mimoriadne opatrenia zaviedol aj Dopravný podnik mesta Bratislava. Cestujúcich bez ochrany tváre neodvezie ani prímestská doprava Slovak Lines v Bratislavskom kraji. 11:05 Nemecká cestovná kancelária TUI do odvolania prerušuje väčšinu činností vzhľadom na zhoršujúcu sa epidémiu koronavírusu. Cestovanie sa prudko zmenšilo, keďže viac a viac krajín uplatňuje nové reštrikcie na obmedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Nemecko sa pripojilo k iným štátom a odporúča zrušiť cestovanie do zahraničia, ak nie je nevyhnutné. Upozorňuje pritom ľudí na vysoké riziko, že sa nebudú môcť vrátiť domov. Cestovná kancelária TUI sa rozhodla „do odvolania prerušiť veľkú väčšinu aktivity v oblasti cestovania, vrátane prerušenia poskytovania balíčkov dovoleniek, výletných plavieb a ubytovania v hoteloch“. Firma nezverejní pripravený plán cieľov v oblasti zisku pre tento rok a uviedla, že za terajších okolností počká so zverejnením nového plánu. „Podnikáme všetky podstatné opatrenia v oblasti nákladov, aby sme zmiernili vplyv na zisk,“ uviedla TUI. „Navyše sme sa rozhodli požiadať o štátne garancie pomoci pri podpore podnikania, kým sa neobnoví normálna činnosť“. 10:51 Starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová sa pri zabezpečovaní ochranných rúšok na tvár nespolieha len na štát. V pondelok ráno mala k dispozícii prvých tristo rúšok, ktoré v nedeľu ušili miestne ženy. Na jej výzvu, či by sa v dedine nenašli ochotné krajčírky, zareagovali cez víkend hneď štyri. 10:46 Mesto Košice vyzýva cestujúcich, aby v prostriedkoch košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) nosili rúška, prípadne šatky, šály alebo iné podobné účinné ochranné pomôcky, ktoré môžu zamedziť prenos koronavírusu na iných cestujúcich alebo vodiča. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. „Tieto sprísnené opatrenia v koordinácii s ďalšími krajskými mestami prijalo vedenie mesta Košice na rokovaní krízového štábu mesta, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu popoludní,“ uviedol. 10:40 Polícia na sociálnej sieti Facebook vyvracia ďalší hoax, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami, že COVID-19 priviezli do Európy vlakom. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 10:27 Nemocnica CINRE – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, vrátane ambulancií, pracuje len v neodkladnom akútnom režime. 10:22 Zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), ktoré sa malo konať v utorok 17. marca, sa neuskutoční. Sudcovská rada NS SR tak rozhodla pre zvýšenie bezpečnostného rizika šírenia koronavírusu. Zasadnutie pléna NS SR sa odročuje na neurčito. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Donald Trump chcel údajne kúpiť nemecký vývoj vakcíny proti koronavírusu výlučne pre Spojené štáty, Berlín to rozčúlilo. „Kapitalizmus má svoje hranice,“ kritizujú nemeckí politici Washington. Vakcína podľa nich musí byť pre celý svet a nielen pre jednotlivé krajiny. Američania snahu o prevzatie nemeckej spoločnosti spochybňujú.

10:13 V núdzovom režime s minimálnym počtom zamestnancov funguje aj magistrát mesta Košice. Krízový štáb sa neustále zaoberá aj možnosťami zabezpečenia ďalších ochranných rúšok pre Košičanov a pre zamestnancov mesta, mestských častí, ktorí z dôvodu plneniu operatívnych povinností nemôžu pracovať z domu a sú aj naďalej prítomní na úradoch. 10:01 V súvislosti so šírením koronavírusu bude pozastavená prevádzka na všetkých hraničných priechodoch s Ukrajinou pre medzinárodnú osobnú dopravu. Ako informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická, výnimkou je preprava osôb s cieľom zabezpečenia ochrany národných záujmov alebo s plnením medzinárodných záväzkov a tiež predstaviteľov diplomatických inštitúcií a humanitárnych misií. Ako pripomenula Kopernická, obnovené sú aj kontroly na hraniciach s Poľskom. Na slovensko-poľskej hranici budú v prevádzke dva hraničné priechody pre osobnú a nákladnú dopravu Barvinek – Vyšný Komárnik a Chyžné – Trstená. Pre železničnú dopravu to budú priechody Lupkow – Palota, Muszyna – Plaveč, Zwardoň – Skalité. 9:46 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky zrušila ambulantnú časť Kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zriadila v nej takzvanú červenú zónu COVID-19. Priestor je odizolovaný, má dva samostatné vchody a bude slúžiť výlučne pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. „Keďže zriadená červená zóna nie je plnohodnotným infektologickým pracoviskom, tak primárne neslúži na vykonávanie preventívnych vyšetrení pacientov s podozrením na COVID-19,“ upozornil hovorca nemocnice Ján Baček. Nemocnica zriadila aj stan pri vrátnici, kde člen vlastnej ochrany a zdravotnícky pracovník budú vykonávať triedenie všetkých pacientov podľa usmernenia hlavného hygienika.

Stan pre triáž pri vchode novozámockej nemocnice.

9:36 Spoločnosť U.S. Steel Košice nateraz pokračuje vo výrobe podľa plánu. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti Ján Bača.

9:29 Finančná správa SR na sociálnej sieti Facebook informuje, že od pondelka preberá na najväčšom daňovom úrade na Slovensku – v bratislavskej Petržalke – daňové priznania aj v mobilnej kancelárii. Klienti tak môžu odovzdať daňové priznanie bez toho, aby museli vstúpiť do budovy úradu.

9:14 Banskobystrická župa vyzýva nosiť rúška v prímestskej doprave, odporúča aj rukavice. Kraj chce tiež pomôcť dopravcom pri obstarávaní ochranných rúšok pre vodičov, pre potreby BBSK ich bude šiť sociálny podnik vo Valaskej.

8:40 Spotrebiteľské výdavky v Číne počas januára a februára klesli viac, než sa čakalo, nakoľko epidémia koronavírusu ochromila rôzne odvetvia druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Maloobchodné tržby sa medziročne prepadli o 20,5 percenta a priemyselná produkcia oslabila o 13,5 percenta. Investície súkromných firiem sa prepadli o 26,4 percenta a trh komerčných nehnuteľností o takmer 40 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v pondelok čínsky štatistický úrad. Vláda v Pekingu už čiastočne zmiernila opatrenia zamerané proti šíreniu vírusu. Výrobne a obchodné prevádzky v mnohých častiach krajiny postupne obnovujú činnosť. Firmy a ekonómovia však upozorňujú, že návrat k štandardným podmienkam potrvá mesiace. Situáciu totiž komplikujú cestovné a rôzne iné obmedzenia, ktoré vo vzťahu k Číne zavádzajú v USA, Európe a ďalších častiach sveta, čo poškodzuje čínsky export.

8.52 Učitelia a riaditelia škôl si v týchto dňoch medzi sebou odovzdávajú rady, ako majú učiť žiakov a študentov doma. Dôvodom je zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení pre šíriaci sa nový koronavírus. Na sociálnej sieti vznikla skupina Zavretá škola – ako učiť doma, učitelia využívajú aj webstránku EduPage. Okrem toho sa postupne sprístupňujú aj viaceré bezplatné vzdelávacie obsahy.

8:20 Autobusy prímestskej dopravy v Žilinskom kraji jazdia v prázdninovom režime. Obmedzený režim zaviedli aj v mestskej hromadnej doprave v mestách Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin a Vrútky. Hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová zároveň žiada cestujúcich, aby nepoužívali na sedenie prvý rad sedadiel za vodičom. „Prosíme cestujúcich, aby sa voči vodičom i voči sebe vzájomne chovali ohľaduplne, zodpovedne a zároveň ostražito a s pokojom. Žiadame chorých s prejavmi nádchy a kašľa, aby nenastupovali do autobusov a chránili tak zdravie ostatných občanov a vodičov autobusov,“ uviedla.

7:53 Uzavretie Uničova, Červenky a Litovle v Olomouckom kraji sa týka aj ďalších 18 okolitých obcí. Česko má už 298 prípadov nákazy, uvádza Česká televize.

7.39 Národný ústav detských chorôb obmedzil vstup pacientov len na hlavný vchod. S dieťaťom smie navyše prísť len jedna sprevádzajúca osoba. Pri vstupe sú povinní nasadiť si rúško, ak ho nemajú, dostanú ho na registrácii. Pred vstupom ďalej do nemocnice sú povinní vyplniť dotazník.