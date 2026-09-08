Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 8.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2026

ÚBOK zadržal štvrtého obvineného z prípravy podpaľačského útoku na výrobný závod dronov v Haniske


Tagy: bezpilotné systémy podpaľačský útok Súdy výrobný závod Zadržanie

Keďže obvinený ukrajinský občan nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala. Polícia zadržala v pondelok podvečer v rámci akcie Dron ...



Zdieľať
ubok 676x461 8.9.2026 (SITA.sk) - Keďže obvinený ukrajinský občan nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala.


Polícia zadržala v pondelok podvečer v rámci akcie Dron štvrtého obvineného v prípade pripravovaného podpaľačského útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Ukrajinského občana zadržali policajti protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) a umiestnili ho do väzby.

O vzatí obvineného do väzby rozhodol v ten istý deň Krajský súd v Prešove, ktorý vyhovel sťažnosti prokurátora voči pôvodnému rozhodnutiu Okresného súdu Prešov. Súd u obvineného konštatoval existenciu dôvodov útekovej a preventívnej väzby. Keďže obvinený nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala.

Muž čelí obvineniu z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Vyšetrovatelia na prípade naďalej pracujú. Preverujú úlohy jednotlivých podozrivých, motív ich konania a okolnosti, ktoré by mohli viesť k odhaleniu objednávateľa pripravovaného útoku.


Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zadržal štvrtého obvineného z prípravy podpaľačského útoku na výrobný závod dronov v Haniske © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpilotné systémy podpaľačský útok Súdy výrobný závod Zadržanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Výnimoční ľudia, silné príbehy a standing ovation. Národná cena starostlivosti Dobré srdce ocenila hrdinov sociálnych služieb
<< predchádzajúci článok
Kanada, Island či Mexiko sú USA, Trump prijal v Oválnej pracovni Georgea Washingtona

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 