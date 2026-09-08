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08. septembra 2026
ÚBOK zadržal štvrtého obvineného z prípravy podpaľačského útoku na výrobný závod dronov v Haniske
Keďže obvinený ukrajinský občan nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala. Polícia zadržala v pondelok podvečer v rámci akcie Dron ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Keďže obvinený ukrajinský občan nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala.
Polícia zadržala v pondelok podvečer v rámci akcie Dron štvrtého obvineného v prípade pripravovaného podpaľačského útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Ukrajinského občana zadržali policajti protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) a umiestnili ho do väzby.
O vzatí obvineného do väzby rozhodol v ten istý deň Krajský súd v Prešove, ktorý vyhovel sťažnosti prokurátora voči pôvodnému rozhodnutiu Okresného súdu Prešov. Súd u obvineného konštatoval existenciu dôvodov útekovej a preventívnej väzby. Keďže obvinený nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala.
Muž čelí obvineniu z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Vyšetrovatelia na prípade naďalej pracujú. Preverujú úlohy jednotlivých podozrivých, motív ich konania a okolnosti, ktoré by mohli viesť k odhaleniu objednávateľa pripravovaného útoku.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zadržal štvrtého obvineného z prípravy podpaľačského útoku na výrobný závod dronov v Haniske © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia zadržala v pondelok podvečer v rámci akcie Dron štvrtého obvineného v prípade pripravovaného podpaľačského útoku na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Ukrajinského občana zadržali policajti protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) a umiestnili ho do väzby.
O vzatí obvineného do väzby rozhodol v ten istý deň Krajský súd v Prešove, ktorý vyhovel sťažnosti prokurátora voči pôvodnému rozhodnutiu Okresného súdu Prešov. Súd u obvineného konštatoval existenciu dôvodov útekovej a preventívnej väzby. Keďže obvinený nebol v čase rozhodovania súdu osobne prítomný, polícia ho preto po rozhodnutí súdu vypátrala a zadržala.
Muž čelí obvineniu z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Vyšetrovatelia na prípade naďalej pracujú. Preverujú úlohy jednotlivých podozrivých, motív ich konania a okolnosti, ktoré by mohli viesť k odhaleniu objednávateľa pripravovaného útoku.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK zadržal štvrtého obvineného z prípravy podpaľačského útoku na výrobný závod dronov v Haniske © SITA Všetky práva vyhradené.
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