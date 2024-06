Kylian Mbappé si prestupom do Realu Madrid splnil detský sen. V Španielsku spôsobil ošiaľ, klubový web skolaboval

K tímu sa pripojí až po ME 2024

Až 35 miliónov ročne

Kolaps oficiálnej stránky klubu

4.6.2024 (SITA.sk) - Hviezdny francúzsky útočník Kylian Mbappé vo svojom prvom mediálnom vystúpení po podpise zmluvy so španielskym Realom Madrid netajil nadšenie a hovoril o splnení veľkého sna, ktorý mával ako dieťa.„Som veľmi šťastný a hrdý, že som sa stal súčasťou môjho vysnívaného klubu - Realu Madrid. Nadšenie, ktoré cítim, neviem ani poriadne opísať slovami. Nemôžem sa dočkať, až vás uvidím, Madridisti, a ďakujem za neuveriteľná podporu. Hala Madrid!" napísal 25-ročný zakončovateľ na svojom účte na sociálnej sieti Instagram.Mbappé podpísal so španielskym šampiónom a víťazom Ligy majstrov 2023/2024 zmluvu do 30. júna 2029. Klub potvrdil skompletizovanie dohody v pondelok. Francúz má za sebou už aj prvé fotenie v drese „bieleho baletu“, no k tímu sa pripojí až po skončení ME 2024 v Nemecku, na ktorých bude Francúzsko jedným z najhorúcejších ašpirantov na zisk trofeje.Podľa denníka Marca by mal Mbappé zarobiť až 35 miliónov ročne. V uplynulých dňoch zahraničné médiá informovali o čiastke 15 miliónov ročne, plus podpisový bonus vo výške 100 miliónov eur, ktorý by sa mal rozložiť do piatich splátok. Jeho príchod do hlavného mesta Španielska bol "na spadnutie" už v roku 2022, no po sezóne 2021/2022 predĺžil Francúz zmluvu s PSG o dva roky. Súčasťou dohody bola aj opcia na ďalší rok, ktorú však hráč nevyužil.Majster sveta z roku 2018, vyhral s parížskym veľkoklubom šesť titulov vo francúzskej najvyššej súťaži Ligue 1 a štyrikrát sa tešil zo zisku Francúzskeho pohára . Vo vitrínke mu však stále chýba triumf v Lige majstrov , v súťaži, ktorá je nepochybne doménou jeho nového zamestnávateľa.Podľa denníka Marca by mal Mbappé zarobiť až 35 miliónov ročne. V uplynulých dňoch zahraničné médiá informovali o čiastke 15 miliónov ročne, plus podpisový bonus vo výške 100 miliónov eur, ktorý by sa mal rozložiť do piatich splátok.Angažovanie jednej z najjagavejších hviezd súčasného futbalu dal poriadne zabrať v pondelok aj IT oddeleniu Realu Madrid. Oznámenie o príchode bývalého hráča klubu Paríž Saint-Germain totiž spôsobilo niekoľkominútový kolaps oficiálnej webovej stránky klubu. Mbappého príchod stihli oceniť na sociálnych sieťach aj jeho noví spoluhráči.Brazílčan Rodrygo napríklad na svojom instagramovom účte uverejnil jedenásť sŕdc. Španielske média sa aktuálne predháňajú v tom, kto bude najpútavejšie ospevovať príchod francúzskej hviezdy. Niektoré z nich dokonca spomínajú novú éru „Galácticos“ a odvolávajú sa na hviezdny káder s Mbappém, Judom Bellinghamom Viníciusom , Rodrygom i talentovaným Endrickom z Brazílie, ktorý by mal tím Realu v lete taktiež doplniť.