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24. októbra 2026
Účasť vo voľbách 2026 presiahla 46 percent
Volebná účasť vo voľbách do VÚC pred štyrmi rokmi v roku 2022 dosiahla 43,74 %.
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Účasť v sobotných (24. 10.) voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) by mala dosiahnuť 46,45 %, čo znamená 2.023.679 zúčastnených voličov. Vyplýva to z priebežných výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR. Zatiaľ eviduje 98,14 percenta potvrdených okrskových zápisníc.
Z priebežného údaju 2.023.679 zúčastnených voličov odovzdalo obálku 2.013.964 voličov. Celkovo bolo pre tieto voľby zapísaných 4.356.492 voličov.
Volebná účasť vo voľbách do VÚC pred štyrmi rokmi v roku 2022 dosiahla 43,74 %. Vtedy prišlo voliť 1.951.522 voličov.
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