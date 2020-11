Účinná vakcína proti COVID-19 nebude v Belgicku, podobne ako ani v ostatných členských štátoch EÚ, dostupná ešte niekoľko mesiacov. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF s odkazom na vyjadrenie belgického federálneho ministra zdravotníctva Franka Vandenbroucka.





Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pondelok označila za "skvelú správu" výsledky klinických štúdii vakcíny proti COVID-19, ktorú vyvíja americký koncern Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech.Minister Vandenbrouck v pondelok večer v rozhovore pre flámsku televíziu VRT upozornil, že optimizmus je na mieste, lebo vakcína od firmy Pfizer má 90-percentnú účinnosť. Ako však dodal potrvá ešte niekoľko mesiacov kým sa dostane na trh potrebná vakcína, či už to bude tá od spoločnosti Pfizer, alebo od inej firmy.Spresnil, že Belgicko rešpektuje politiku Európskej komisie, ktorá má predbežné dohody so šiestimi farmaceutickými spoločnosťami na dodávky najmenej pol druha miliardy vakcín.Von der Leyenová v pondelok na svojom účte na Twitteri uviedla, že od spoločnosti Pfizer objedná 300 miliónov dávok novej vakcíny. Komisia zároveň má dohody aj so spoločnosťami Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi GSK, CureVac, BioNtech, Moderna a AstraZeneca.